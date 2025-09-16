León Jam llenará la antigua estación de Renfe de arte urbano

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León acerca a la capital leonesa un nuevo ciclo donde el arte urbano será el protagonista los días 19 y 20 de septiembre.

Las actividades tendrán lugar en las inmediaciones de la antigua estación de Renfe. 'León Jam' es el primer festival de esta tipología que se celebra en la ciudad de León, presentándose como un evento que reúne durante un fin de semana varias disciplinas artísticas, entre ellas alguna de las cuatro modalidades de la cultura del Hip Hop: rap, DJ, graffiti y breakdance.

'León Jam' es una puesta en valor de la calidad artística existente entre los habitantes de la ciudad, así como un lugar de encuentro de diferentes disciplinas artísticas. Su objetivo es crear un lugar de encuentro de artistas y fomentar la cohesión artística entre los habitantes de la ciudad.

El acceso a este festival es gratuito y contará con actividades entre las 12:00 y las 00:00 horas. Serán dos jornadas que servirán no sólo para mostrar diferentes formas de arte, sino también para fomentar la economía social a través del muralismo, el baile, la música o los puestos de exposición artística.

Dos días que servirán, además, para embellecer, enriquecer, revitalizar y transformar algunos espacios urbanos a través de la creación de murales y graffitis.

Programación del evento

El viernes 19 de septiembre arrancará este festival a las 12:00 horas con una pintura mural en directo entre las calles Paseo de Salamanca y Ana Mogas.

Además, darán comienzo los talleres creativos y de pintacaras, y, paralelamente, abrirán los puestos de exposición artística. Las sesiones de DJs comenzarán a las 12:00 horas con TheDigginDummy, al que seguirá, a las 14:00 horas, Eve AndTheApple, y a continuación, a las 16:00, Disfuzed.

A las 16:00 horas, los interesados podrán participar en un taller de grabado y estampación. El taller tiene un coste de 10 euros y las reservas pueden realizarse a través del teléfono 616 861 688. A partir de las 17:00 horas, comenzará un taller de antotipia, basado en el arte ecológico con luz. La participación en el mismo tiene un coste de 15 euros por participante y las reservas pueden realizarse en el teléfono 618 496 684. A la misma hora dará comienzo una exhibición de BMX que dará paso, las 18:00 horas, a una sesión de micro abierto. A partir de las 19:00 horas, cuatro conciertos de 30 minutos de duración cada uno a cargo de los grupos Flu 0903, LMigas & El Hijo de la Soprano, Ache33 y N.S.B, llenarán el espacio de la antigua estación. Por último, a partir de las 21:30 horas, los DJs HÜG y Danielle Pazzo pondrán el broche final a la jornada del viernes.

El sábado 20 de septiembre a las 12:00 horas reabrirá el recinto con una nueva pintura mural en el jardín Ana Mogas, talleres creativos y de pintacaras, el mercadillo y un taller en colaboración con Aspace León, así como con una exhibición de skate, que se extenderá hasta las 19:00 horas. A las 12:30 horas, Krista Diró sorprenderá al público con una actuación de arte y conexión. Asprona León también participa en el evento con un taller colaborativo a las 13:00 horas. Volverán las sesiones de DJs desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, esta vez a cargo de Hardcobo, Erlantz, Navan y DJ Laze. A las 16:00 horas, habrá un nuevo taller de grabado y estampación (con un coste de 10 euros y reservas a través del teléfono 616 861 688). A las 17:00 horas, los interesados podrán participar en el taller de cianotipia 'revela con el sol'. Este taller tendrá un coste de 20 euros por participante y las reservas pueden realizarse a través del teléfono 618 496 684. La tarde continuará con el grupo de baile Lion Kings Crew, que realizará una exhibición de baile a las 18:00 horas. Las sesiones de música en directo comenzarán a las 19:00 horas con la actuación de los grupos Ados & Sergio Porto, Va Dójó (Ceseerre, Saavedrawing, Diamantes Negros, 777Rayquaza & Flame) y Dago Rodríguez, Arn Psyko & Dj Laze. Los Djs que cerrarán el festival, desde las 21:30 hasta las 00:00 horas, serán JX2 y NeoNoe. Y, por último, a las 22:30 horas, los aficionados al graffiti podrán disfrutar de una batalla de tags.