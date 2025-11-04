leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle que se va a arreglar.

Santa María del Páramo arreglará la calle Alcalde José Tagarro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó el contrato de obra por importe de 39.910 euros

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, celebrada el pasado día 24 de octubre, adjudicó el contrato de obra para la calle alcalde José Tagarro por importe de 39.910 euros. Tras este paso y la formalización del contrato, la entidad local espera avanzar en los siguientes pasos como es la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo lo más próximamente para que se ejecute antes de que comience el invierno y sea más dificultosa su ejecución.

En el proyecto de la obra se estudia la dirección de la vía para una mejor seguridad y accesibilidad.

Esta obra está financiada con el Fondo de Cohesión Territorial 2025 de la Junta de Castilla y León, en la que el 75% de la inversión será sufragada con fondos automáticos y el 25% por la administración local.

En dicha subvención existe un remanente de alrededor de 716 euros que se ha tenido que destinar a mobiliario urbano para la calle Alcalde José Tagarro, ya que la administración autonómica solo permite invertir los remanentes en cuestiones de competencias básicas municipales de la inversión principal solicitada. Esta exigencia ha dificultado en gran medida buscar una inversión para ese remanente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  3. 3 El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros
  4. 4 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  5. 5 Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido»
  6. 6 Un joven de 20 años herido tras un accidente entre un turismo y un patinete en León
  7. 7 Yoko Ono empapela enclaves icónicos de León ante su desembarco en el Musac
  8. 8 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  9. 9 Un motorista resulta herido al chocar contra un corzo en la CL-631
  10. 10 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Santa María del Páramo arreglará la calle Alcalde José Tagarro

Santa María del Páramo arreglará la calle Alcalde José Tagarro