Santa María del Páramo destinará 57.000 a instalar una pérgola en una de sus plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de una pérgola en la Plaza de la Madera.

Esta inversión, financiada con fondos propios, pretende hacer frente al «desgaste de la existente y el riesgo de que se rompa con las consecuencias que podría tener», según señalan desde el consistorio paramés.

La licitación se ha realizado por un procedimiento abierto simplificado abreviado y tenía un presupuesto base de licitación de 58.080,00 euros. Las condiciones de la estructura que se contemplaban en el Pliego de Prescripciones Técnicas eran similares a la existente. Además, el contrato cuenta con seis bancos y una tira led sobre los pórticos.

Finalizado el plazo para presentar ofertas y valoradas éstas, la mesa de contratación propuso al adjudicatario al obtener la puntuación más alta. El órgano de contratación ha adjudicado por importe de 57.080,84 euros y por un plazo de ejecución de un mes, desde que se formalice.

