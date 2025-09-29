Junta y Red Eléctrica dotarán de una subestación de 400kV al polígono de Villadangos con una inversión de 57 millones Las obras para la mejora de los enlaces de la LE-420 y N-120 finalizarán en marzo y en octubre comenzará una segunda fase de la depuradora

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita las naves logísticas promovidas por la Junta en el polígono de Villadangos del Páramo.

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:45

La Junta de Castilla y León construirá con Red Eléctrica una subestación en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, en la provincia de León, de 400 kilovoltios, para lo que se destinarán 57 millones de euros. Esta instalación garantizará que «cualquier empresa, aunque sea electrointensiva de gran capacidad de consumo, pueda instalarse en un polígono que está llamado a ser el más relevante en el noroeste del país» y que «está preparado con todos los servicios y con la potencia industrial necesaria para albergar dichas empresas».

Así lo anunció este lunes el consejero Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien afirmó que la inversión para la subestación, que se suma a la que se ejecutará con Fenosa para «tener energía suficiente de media-baja potencia», supondrá «un antes y un después para la actividad económica y el empleo en Villadangos y en toda su área de influencia».

Otras inversiones

La construcción de ambas subestaciones se sumará a otras inversiones efectuadas por el Gobierno autonómico en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, donde ya está terminada la urbanización de la ampliación del mismo, con 180 hectáreas más, lo que hace que tenga un total de 380 hectáreas.

En estos momentos se ejecutan las obras para los enlaces y accesos desde las carreteras LE-420 y N-120, que terminarán en el mes de marzo, mientras que en octubre se iniciará la segunda fase de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Tras una primera fase de 1,5 millones de euros desarrollada hace dos años, esta una segunda fase garantizará a cualquier empresa que quiera asentarse que pueda depurar sus aguas con todos los marchamos europeos.

Además, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio entregó a la Junta Vecinal de Villadangos del Páramo tres naves, construidas por un importe de 2,2 millones de euros, que esta «podrá destinar para uso industrial y generar empleo en el territorio».

La construcción de las naves responde a un acuerdo de permuta alcanzado con la Junta Vecinal a cambio de la cesión de un terreno de su propiedad para la ampliación del polígono industrial. Concretamente, se trata de dos naves gemelas de 3.600 metros cuadrados entre ambas, con todos los servicios preparados, y una tercera nave de 800 metros cuadrados.