Un incendio originado en un taller calcina una vivienda y afecta gravemente a otra en el Páramo El fuego se declaró pasadas las cinco y media de la tarde y movilizó a varias dotaciones de bomberos y a la Guardia Civil, no se han registrado heridos

Imagen de archivo de una intervención de los bomberos de la Diputación de León.

Lucía Gutiérrez León Martes, 7 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Un incendio declarado en la tarde de este lunes ha calcinado por completo una vivienda y ha afectado gravemente a otra en la localidad leonesa de Saludes de Castroponce, perteneciente al municipio de Pozuelo del Páramo.

El fuego se originó a las 17:43 horas en el patio de un taller situado junto a la carretera de Villamañán, según informaron fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que recibió el aviso apenas tres minutos después, a las 17:46.

Las llamas se propagaron rápidamente desde el patio del taller, a un antiguo establecimiento de muebles, hasta también afectar una vivienda habitada, que quedó completamente calcinada, y posteriormente alcanzaron otra casa colindante de uso vacacional, que resultó también muy afectada y en la que los bomberos se encuentran trabajando actualmente para sofocar las llamas.

Situación actual

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de Bomberos de la Diputación de León, además de agentes de la Guardia Civil y personal de Medio Ambiente, estos últimos a petición de los bomberos.

El alcalde de Pozuelo del Páramo, Hugo Pisabarro Aldonza, presente en el lugar de los hechos, explicó a este medio que «el fuego fue muy rápido y devastador» y que él mismo colaboró ayudando a mover las mangueras de los bomberos. «Una de las casas ha quedado completamente destruida, y la otra muy dañada», señaló. Según ha indicado el alcalde de la localidad, las llamas avanzan con gran rapidez a pesar de los esfuerzos de las dotaciones que están en el lugar.

Labores de extinción

Los vecinos del pueblo también se encuentran colaborando activamente durante las labores de extinción, aunque la Guardia Civil y los bomberos les pidieron mantenerse al margen por seguridad.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y evitar posibles rebrotes. Las causas exactas del incendio se investigan.