leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Herido un hombre tras salirse su coche de la carretera en San Millán de los Caballeros

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 09:39 en la N-630

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:33

Comenta

Un hombre de 71 años ha resultado herido en el kilómetro 181 de la N-630, a la altura de San Millán de los Caballeros, tras salirse su coche de la carretera.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 09:39 horas de este miércoles, cuando los servicios de emergencia han recibido una llamada alertando del suceso.

Se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl para atender al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León
  2. 2 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León
  3. 3 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  4. 4 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  5. 5 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer
  6. 6 Un agente medioambiental socorre a una mujer herida en un pueblo de León
  7. 7 Una colisión lateral entre dos turismos deja uno volcado en Villadangos del Páramo
  8. 8 La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre
  9. 9 Un pueblo leonés recupera el retablo de su iglesia tras cuatro años de restauración
  10. 10 Campaña de inmunización contra la gripe, el covid y los virus respiratorios: cómo y cuándo pedir cita en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herido un hombre tras salirse su coche de la carretera en San Millán de los Caballeros

Herido un hombre tras salirse su coche de la carretera en San Millán de los Caballeros