Herido un hombre tras salirse su coche de la carretera en San Millán de los Caballeros El suceso ha ocurrido minutos antes de las 09:39 en la N-630

Leonoticias León Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:33

Un hombre de 71 años ha resultado herido en el kilómetro 181 de la N-630, a la altura de San Millán de los Caballeros, tras salirse su coche de la carretera.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 09:39 horas de este miércoles, cuando los servicios de emergencia han recibido una llamada alertando del suceso.

Se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl para atender al herido.