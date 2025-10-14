leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Herido un motorista tras chocar contra un coche en León

El suceso se ha producido minutos antes de las 09:36 horas de la mañana de este martes en la Avenida Europa

León

Martes, 14 de octubre 2025, 10:03

Un joven de 21 años ha resultado herido tras colisionar con su moto contra un coche en la Avenida de Europa, concretamente en la rotonda de cruce con la ronda LE-20, frente al Carrefour.

El suceso se ha producido minutos antes de las 09:36 horas de este martes, cuando se ha avisado a los servicios de emergencias.

El motorista, consciente, se queja de heridas en un pie fruto de la colisión.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias, que han enviado una ambulancia para atender al herido.

