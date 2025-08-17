Buscan a un hombre de 52 años desaparecido en Riaño
El desaparecido tiene 52 años, mide 1,72 y es de complexión gruesa
León
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:50
Buscan a Idelfonso D.G. El hombre, de 52 años de edad, ha desaparecido este domingo, 17 de agosto, en la localidad leonesa de Riaño.
Idelfonso mide 1,72 y es de complexión gruesa, según figura en el cartel de su búsqueda que se ha activado en redes sociales para dar con su paradero cuanto antes. Tiene pelo canoso y ojos gris verdoso.
En el momento de su desaparición vestía un pantalón negro y camiseta blanca con logos.
Noticia relacionada
Localizan a una menor que desapareció hace una semana en San Andrés del Rabanedo
La imagen de Idelfonso ha sido difundida para que cualquier persona que tenga alguna pista de su paradero lo comunique con la Guardia Civil.
En actualización
Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.