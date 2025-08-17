Buscan a un hombre de 52 años desaparecido en Riaño El desaparecido tiene 52 años, mide 1,72 y es de complexión gruesa

Buscan a Idelfonso D.G. El hombre, de 52 años de edad, ha desaparecido este domingo, 17 de agosto, en la localidad leonesa de Riaño.

Idelfonso mide 1,72 y es de complexión gruesa, según figura en el cartel de su búsqueda que se ha activado en redes sociales para dar con su paradero cuanto antes. Tiene pelo canoso y ojos gris verdoso.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón negro y camiseta blanca con logos.

La imagen de Idelfonso ha sido difundida para que cualquier persona que tenga alguna pista de su paradero lo comunique con la Guardia Civil.

