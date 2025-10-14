leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Una colisión lateral entre dos turismos deja uno volcado en Villadangos del Páramo

Los hechos tuvieron lugar a las 18:41 horas de la tarde de este martes, 14 de octubre

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 14 de octubre 2025, 19:44

Dos turismos han colisionado lateralmente este martes en Villadangos del Páramo. El accidente se produjo a las 18:41 horas en el kilómetro 322 de la N-120, junto al Hospital Alto Páramo, cuando, por causas que aún se desconocen, ambos vehículos terminaron impactando.

Como consecuencia del choque, uno de los turismos volcó, dejando al menos una persona herida con dolor cervical.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso y dio parte del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y al personal sanitario de Sacyl.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de ambos servicios. La Guardia Civil ha cortado uno de los carriles de la vía y está regulando el tráfico en la zona mientras se retiran los vehículos y se realizan las labores de asistencia.

