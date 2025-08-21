La Escuela Infantil Dama de Arintero volverá a abrir en León tras subsanar sus problemas Con una inversión de 350.000 euros en mejoras, el centro reabrirá este curso para menores de entre cuatro meses y tres años

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, reabrirá este curso la Escuela Infantil Dama de Arintero, ubicada en la avenida de La Magdalena, después de mejorar y adecuar las instalaciones tras una inversión de más de 350.000 euros que han permitido mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad y la eficiencia energética.

Entre las mejoras ejecutadas por el Ayuntamiento de León figuran la construcción de una rampa de acceso, la adecuación del patio, la renovación de la carpintería metálica y la mejora de las escaleras, así como trabajos en los baños y en las propias aulas.

Además, se ha construido un nuevo espacio que podrá ser utilizado ser utilizado como sala de usos múltiples.

50 plazas

El plazo de solicitudes para niños de entre cuatro meses y tres años permanecerá abierto hasta el próximo viernes, 29 de agosto, y la recogida y presentación de solicitudes se realizará en el Centro Cívico del Crucero y en la Dirección Provincial de Educación.

El curso se iniciará el 5 de septiembre y se ofertan en torno a 50 plazas.