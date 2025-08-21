leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevos realojos en León: quedan 26 localidades evacuadas y 1.518 vecinos desalojados
Patio del centro tras las mejoras.

La Escuela Infantil Dama de Arintero volverá a abrir en León tras subsanar sus problemas

Con una inversión de 350.000 euros en mejoras, el centro reabrirá este curso para menores de entre cuatro meses y tres años

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:27

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, reabrirá este curso la Escuela Infantil Dama de Arintero, ubicada en la avenida de La Magdalena, después de mejorar y adecuar las instalaciones tras una inversión de más de 350.000 euros que han permitido mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad y la eficiencia energética.

Entre las mejoras ejecutadas por el Ayuntamiento de León figuran la construcción de una rampa de acceso, la adecuación del patio, la renovación de la carpintería metálica y la mejora de las escaleras, así como trabajos en los baños y en las propias aulas.

Además, se ha construido un nuevo espacio que podrá ser utilizado ser utilizado como sala de usos múltiples.

50 plazas

El plazo de solicitudes para niños de entre cuatro meses y tres años permanecerá abierto hasta el próximo viernes, 29 de agosto, y la recogida y presentación de solicitudes se realizará en el Centro Cívico del Crucero y en la Dirección Provincial de Educación.

El curso se iniciará el 5 de septiembre y se ofertan en torno a 50 plazas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  3. 3 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  4. 4 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo
  5. 5 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  6. 6 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  7. 7 Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute
  8. 8 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»
  9. 9 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  10. 10 «La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Escuela Infantil Dama de Arintero volverá a abrir en León tras subsanar sus problemas

La Escuela Infantil Dama de Arintero volverá a abrir en León tras subsanar sus problemas