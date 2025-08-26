Sánchez y sus ministros se salvan de comparecer ante el Congreso Entre los asuntos que radicaban la petición del PP se encontraba la corrupción o la gestión de los incendios

Leonoticias León Martes, 26 de agosto 2025, 18:16 Comenta Compartir

El Partido Popular fracasó este martes en su intento de hacer comparecer urgentemente ante el Pleno del Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por asuntos de diversa índole, desde la corrupción hasta la gestión de los incendios, por culpa de las distintas correlaciones de fuerzas en la Diputación Permanente de la Cámara Baja respecto al Pleno.

Junts y Podemos dieron la espalda al PSOE en varias de las votaciones, lo que hubiera forzado su aprobación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, en la Diputación Permanente, el PP requería de su 'sí' –además del de Vox– para que sus peticiones prosperasen y la aritmética parlamentaria frenó sus pretensiones con varios empates en las votaciones.

No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerán en el Congreso los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente, para dar cuenta de su actuación y la de sus departamentos ante los incendios que están afectando este verano a la Península, pero ya en periodo ordinario de sesiones, no de manera urgente antes de concluir el mes de agosto.