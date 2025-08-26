leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El Gobierno declara la 'zona catastrófica' en León «aunque el episodio de emergencia no ha concluido»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside de forma telemática la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

Sánchez y sus ministros se salvan de comparecer ante el Congreso

Entre los asuntos que radicaban la petición del PP se encontraba la corrupción o la gestión de los incendios

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 26 de agosto 2025, 18:16

El Partido Popular fracasó este martes en su intento de hacer comparecer urgentemente ante el Pleno del Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros por asuntos de diversa índole, desde la corrupción hasta la gestión de los incendios, por culpa de las distintas correlaciones de fuerzas en la Diputación Permanente de la Cámara Baja respecto al Pleno.

Junts y Podemos dieron la espalda al PSOE en varias de las votaciones, lo que hubiera forzado su aprobación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, en la Diputación Permanente, el PP requería de su 'sí' –además del de Vox– para que sus peticiones prosperasen y la aritmética parlamentaria frenó sus pretensiones con varios empates en las votaciones.

Noticias relacionadas

Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa

Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa

Sánchez pide a alcaldes y vecinos colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe»

Sánchez pide a alcaldes y vecinos colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe»

Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales

Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales

No obstante, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerán en el Congreso los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente, para dar cuenta de su actuación y la de sus departamentos ante los incendios que están afectando este verano a la Península, pero ya en periodo ordinario de sesiones, no de manera urgente antes de concluir el mes de agosto.

