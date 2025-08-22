Pedro Sánchez pide a alcaldes y vecinos colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe» El presidente del Gobierno anuncia que antes de la declaración de zona catastrófica de las áreas afectadas por los incendios se creará una comisión interministerial de cambio climático para avanzar en el pacto de Estado

Ana G. Barriada León Viernes, 22 de agosto 2025, 13:40 | Actualizado 13:54h.

Pedro Sánchez pide a alcaldes y vecinos de las zonas afectas por los incendios que han asolado las provincias de León, Zamora, Ourense y Extremadura este mes de agosto y que el próximo martes serán declaradas zonas catastróficas su colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe» y comenzar así a trabajar en la reconstrucción.

Así lo ha pedido este viernes el presidente del Gobierno en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Somiedo y Cangas de Narcea donde ha acudido para visitar la zona más afectada por las llamas que saltaron de León a Asturias. Es su tercera visita a las zonas afectadas tras su paso el domingo por León y Ourense y esta semana por Extremadura y Zamora.

En sus declaraciones el presidente ha anunciado que el próximo martes 26 de agosto antes del Consejo de Gobierno que aprobará la declaración de zona catastrófica de las áreas más afectadas se procederá a constituir una comisión interministerial de cambio climático integrada por el Ministerio de Transición Ecológica y el del Interior para establecer el «camino» que avance hacia el pacto de Estado que ya ha pedido en todas sus intervenciones contra la emergencia climática.

Tema central de la Conferencia de Presidentes

Además, y recogiendo la propuesta que lanzaba el presidente del Principado, Adrián Barbón, anuncia que en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Asturias antes de que acabe el año las autonomías, diputaciones y ayuntamientos serán «una pieza muy importante para ese pacto de estado que unirá a las administraciones para hacer políticas de prevención, respuesta y reconstrucción».

La emergencia climática era uno de los temas nucleares de la intervención del presidente nacional y el autonómico, que volvían a abogar por implementar políticas que trasciendan legislaturas y en las que prime el refuerzo de la coordinación.

Apoyo a Virginia Barcones y defensa de los medios desplegados por el Gobierno

Muy distinto era el tono utilizado en esta visita con uno de los barones socialistas más fuertes, en contraposición con los gobiernos extremeño y castellano y leonés. En esta ocasión, el agradecimiento por la ayuda y la coordinación era mutuo.

Tras mostrar su apoyo a Virginia Barcones, directora de Protección Civil, recordaba Sánchez que el Gobierno central ha puesto en funcionamiento «todos los efectivos con más de 3.400 efectivos de la UME, 500 del ejército, más de 500 vehículos e infraestructura necesaria y otros 6.000 efectivos de la Guardia Civil y Policía y 10 brigadas de bomberos forestales». También se activó el mecanismo de emergencia con la ayuda de otras comunidades y territorio europeo con el mecanismo de protección civil europeo.

La ayuda de Asturias a la «tierra hermana de León»

Por su parte, Adrián Barbón recordaba que son ahora tres los incendios activos en el Principado y que la estabilización de la situación ha permitido a efectivos como la UME desplazarse a la «tierra hermana de León» para ayudar en las labores de extinción. Insistía en que el mundo «está cambiando», poniendo de ejemplo el récord de temperaturas que ha marcado Asturias este verano con hasta 40 grados en Oviedo, en una situación que «nos obliga a actuar».

Por último, lanzaba un mensaje: «es verdad que una emergencia no se puede prever pero hay que reforzar la prevención, es en lo que trabajamos».