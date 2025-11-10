La zona ZEC de León reconvertida en zona ZER: Zona de Esparcimiento de Ropa Viandantes y dueños de perro que pasean por este entorno de la ciudad denuncian la acumulación de enseres desde hace varios días

Rubén Fariñas León Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:22

Viandantes del entorno del paseo de la Condesa y los propietarios de los perros que acuden a este tramo para pasear con sus mascotas han denunciado la aparición de una gran cantidad de ropa junto a una papelera de la zona baja de este enclave.

En el tramo entre el puente de los Leones o la pasarela blanca, una de las papeleras lleva varios días rodeada de prendas de ropa.

Se trata, además, de un entorno destinado a Zona de Esparcimiento Canino, reconvertida de forma improvisada en Zona de Esparcimiento de Ropa.

La queja hace referencia a que muchas de las mascotas, que encuentran aquí un área para poder caminar sin correa, se acercan a los enseres allí depositados con la situación de insalubridad que puede generar.

Además, insisten, el depósito de estas prendas en medio del césped hace «varios días» que se produjo sin que los servicios de recogida hayan solucionado la situación.

