Vuelve la lluvia a León este sábado Aunque a primeras horas del día puede que no llueva, las precipitaciones irán a más durante el día

Alberto P. Castellanos León Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

El tiempo estable llega a su fin en León con un inicio de fin de semana pasado por agua. Después de unas jornadas bastantes soleadas predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles que se generalizarán y cogerán fuerza durante la tarde.

La cota de la nieve comenzará el día en torno a los 1.700-1.800 metros pero la noche y la próxima madrugada podrá bajar hasta 1.200 metros aunque no se espera que los acumulados sean importantes ya que cuanto más baja esté la cota menos precipitación habrá. Además habrá brumas y bancos nieblas matinales, sobre todo en la meseta, que podrán ir acompañadas de cencellada.

Las temperaturas mínimas, seguirá habiendo heladas, registrarán un ligero ascenso gracias a una nubosidad que tendrá el efecto contrario con unas máximas que caerán de forma acusada.en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles o localmente moderadas.

El viento soplará con intensidad floja y dirección variable aunque irá cambiando a suroeste y oeste mientras gana fuerza.

El domingo se espera un tiempo menos húmedo aunque a partir de la noche del lunes podrían volver las lluvias a la provincia de León.