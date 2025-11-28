leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una caseta del mercado navideño de León.

El Mercado Navideño de León: 40 casetas y una amplia programación de actividades

El 23 de diciembre Papá Noel recibirá a los más pequeños y el 2 de enero será el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

Un año más, el Mercado Navideño abre sus puertas para recibir a los ciudadanos y ciudadanas de León y celebrar la Navidad en conjunto. Esta edición contará con 40 casetas ubicadas en la Plaza de la Regla, destinadas a la venta de artículos de regalo, productos navideños y artesanía.

El Ayuntamiento de León, a través de la concejalía de Fiestas liderada por Camino Orejas, ha preparado una extensa programación con actividades prácticamente a diario, centradas especialmente en el público infantil. Habrá talleres creativos, cuentacuentos y muchas más propuestas.

Como plato fuerte, el 23 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, Papá Noel recibirá a los más pequeños, y el 2 de enero será el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

¿Qué horarios tendrá el Mercado Navideño de León?

El Mercado permanecerá abierto del 28 de noviembre al 6 de enero. El horario será de lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas; los viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:30; los sábados, de 11:00 a 22:30; y los domingos, de 11:00 a 21:00.

Los festivos el mercado contarán con un horario especial: el 8 de diciembre (11:00 a 21:00), 25 de diciembre (17:00 a 21:00), el 1 de enero (17:00 a 21:00) y el 6 de enero (11:00 a 21:00).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León
  3. 3 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  4. 4 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  5. 5 ¡Ya es Navidad en León!
  6. 6 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  7. 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  8. 8 Una mujer herida en un choque entre dos turismos en una avenida de León
  9. 9 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%
  10. 10 Qué hacer el fin de semana en León: encendidos navideños, ExpoJoven y Barry B

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Mercado Navideño de León: 40 casetas y una amplia programación de actividades

El Mercado Navideño de León: 40 casetas y una amplia programación de actividades