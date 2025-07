El 30% de las Viviendas de Uso Turístico de León no están registradas

Paula Hernández León Jueves, 17 de julio 2025, 08:41 Comenta Compartir

León es la provincia de la comunidad autónoma que dispone de más viviendas de uso turístico (VuT). Contabiliza 1.605, según Segittur, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, que se apoya en datos del INE. Le sigue Salamanca, con 1512. Posteriormente se halla Ávila, que aparece con 1369. Burgos se sitúa en cuarto lugar, con 1030. Después figura Segovia, que registra 985. Valladolid se posiciona en sexto lugar, con 667 VuT. Posteriormente se relacionan a Zamora (570), Soria (527) y Palencia (228). Las tres últimas provincias señaladas no suman, ni de largo, la cifra de León.

Si se atiende a las VUT por 1.000 habitantes, cambia el panorama estadístico. Ávila es la provincia que registra el mayor número, nueve, muy destacada de las restantes. Así, Segovia y Soria contabilizan seis en cada caso. Salamanca cuenta con cinco y León aparece con cuatro. Posteriormente vienen estas provincias: Zamora y Burgos, tres en una y otra, y Palencia y Valladolid, con una. En el polo opuesto, en el plano nacional, se encuentran seis provincias españolas: Gerona, Málaga, Las Palmas, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Baleares. Todas superan las 20 Viviendas de Uso Turístico por cada 1.000 habitantes.

Por municipios, León alcanza el segundo puesto, con 569 VUT. Solo es antecedida por Salamanca (843). En línea descendente se sitúan Burgos (408), Valladolid (346), Zamora (228) y Ávila (195). La lista de capitales de provincia se rompe porque a continuación aparece Ponferrada, con 189. Esta ciudad del Bierzo supera a 3 capitales de provincia: Segovia (171), Soria (159) y Palencia (48). Otras poblaciones leonesas figuran entre las 1.000 primeras localidades españolas: son Astorga (60) y Villablino (38). Con guarismos de relieve se hallan Arenas de San Pedro (148), Aranda de Duero (73), Ciudad Rodrigo (63), Béjar (62), Riaza (55), Burgo de Osma (47), Sotillo de la Adrada (46), Las Navas del Marqués (46), Arévalo (35), Medina de Pomar (30), Tordesillas (30) y Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja (30). Las provincias de Ávila y Burgos son las que cuentan con mayor representación.

Tendencia al crecimiento

España dispone de casi 400.000 (en concreto: 396.883) Viviendas de Uso Turístico. El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca en sus últimos datos al respecto, recogidos en agosto de 2024, que se ha experimentado un crecimiento del 6,5% en el último año y que la tendencia es de continuidad en esa línea. La demanda se incrementa. En cuanto a los datos nacionales, esas fuentes oficiales indican que el «1,5% del parque inmobiliario se dedica al uso turístico», lo que representa un incremento del 0,25% respecto a 2023. Correspondería una VUT «por cada 121 residentes». Además, el pasado verano «se ofertó una Vivienda de Uso Turístico por cada 80 turistas». Las estadísticas del citado Instituto reflejan otro dato importante: Las VUT superan ligeramente a los hoteles en cuanto a la distribución de las plazas de alojamiento (36,5% y 35,1%, respectivamente). Los cámpines, los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural suman el 28,4%.

Más de 1.100 pisos en Airbnb, pero menos de la mitad registrados

Aun así, las cifras muestran que son numerosos los propietarios que no han regulado la situación de la vivienda que quieren alquilar como alojamiento turístico. Sí se realiza una búsqueda rápida por las principales plataformas web y portales de alquiler de pisos y viviendas, se obtienen estos resultados: Airbnb acumula 693 pisos registrados, Booking aparece con 1.270 viviendas y, por último, Idealista, obtiene el mayor número de viviendas en la provincia, con 5.530, de las que, según indican, solo 1.018 se encuentran en la capital leonesa (estiman, desde ese mismo portal, que 2.114 viviendas ofertadas se encuentran en Tierras de León, en la comarca de El Bierzo la cifra se sitúa en 1.541, 732 son las que pertenecen a la zona del Páramo y en las Montañas tienen 480 casas).

De este modo, se aprecia que más del 30% de los alojamientos y apartamentos disponibles no figuran en el registro municipal y, por ende, su tramitación no se encontraría dentro de la legalidad. Además, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de León afirman que «muchas de las viviendas no se encuentran regularizadas, y eso implica una competencia desleal». Además, comentaban a este medio que «la proliferación de viviendas es la reducción directa de la oferta de pisos en alquiler y su respectivo encarecimiento». Algo que, también, confirman desde las inmobiliarias leonesas. Tildan la situación del mercado inmobiliario como «locura» y prevén «un incremento del precio de las viviendas, que no parará de crecer, y no creen que tenga tope».

Desde este medio se consultó al Ayuntamiento de León acerca del resgistro de Viviendas de Uso Turístico (VuT) registradas por el consistorio y, si en algún momento, se habñia registrado alguna incidencia o denuncia por ruido. No se recibió respuesta alguna.

Fórmula exitosa

Las VUT han dado lugar a una fórmula exitosa de entender el turismo, algo que está cambiando el sector en cuanto a los alojamientos. Turistas y visitantes optan por esta vía, que modifica los usos tradicionales, cada vez con mayor expansión. Su facilidad de contratación, mediante plataformas online, también ha contribuido a ello. El alquiler no es equivalente a un establecimiento hostelero, sino a viviendas o apartamentos oficial y administrativamente acreditados de manera documental, lo que autoriza su uso para el fin turístico. Eso le permite su alquiler temporal. Están reglados los servicios, la capacidad de huéspedes (a tenor de la superficie), los contratos y los seguros.

El perfil de los turistas que elige la Vivienda de Uso Turístico para sus vacaciones, según apuntan fuentes oficiales y hosteleras, es éste: grupos familiares, parejas y grupos de amigos. En lo fundamental, esos son quienes más se inclinan por esa opción. Se trata de una elección que suma adeptos. En auge.