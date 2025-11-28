Viernes de sol en León previo a un fin de semana de lluvia Antes de que vuelvan las precipitaciones, la jornada será estable y con temperaturas agradables durante las horas centrales del día

Rayos de sol iluminan las hojas de un Ginkgo en la zona de Lorenzana y La Magdalena.

Poco tiempo le resta a la calma meteorológica en León con un sábado en el que se esperan precipitaciones, tormentas y más frío. Pero antes, hay un viernes soleado con temperaturas gélidas de madrugada y agradables durante el día.

Eso cielos despejados o con nubes altas serán la tónica general aunque no se pueden descartar brumas y nieblas dispersas que en algún lugar pueden venir acompañadas de cencellada, aunque ese amanecer blanco no durará mucho porque deberían levantar pronto y dar paso a una mañana y tarde de sol.

Las temperaturas seguirán mostrando muy pocos cambios aunque es probable que las máximas puedan escalar algún grado más y las mínimas perderlo. Las heladas serán débiles aunque localmente pueden ser moderadas.

El viento soplará flojo y con dirección variable. Lo habitual será la calma.

El fin de semana cambia la situación, sobre todo durante el sábado, con más frío, lluvia y nieve en cotas altas.

