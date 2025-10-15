El veranillo sigue en León durante este miércoles Poca nubosidad, escasa probabilidad de lluvias, sol y temperaturas suaves en el ecuador de octubre

Atardecer en León durante este mes de octubre con tonos anaranjados y rojizos en el cielo.

Las pocas precipitaciones de días pasados pierden peso en la previsión de este miércoles 15 de octubre en León, que sigue viviendo un veranillo que ya dura unas cuantas semanas y parece no tener fin.

Los cielos permanecerán poco nubosos por la mañana aunque volverá a crecer nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en zonas de montaña, donde no se descartan chubascos dispersos y alguna tormenta, aunque deberían ser menos probables e intensos que a comienzos de semana. Las pocas brumas y bancos de niebla que se formen apenas aguantarán unas horas.

Las temperaturas siguen muy estables, con valores más propios de septiembre. Las máximas seguirán de forma generalizada por encima de los veinte grados mientras que las mínimas podrán caer algunos grados y pocos serán los lugares en los que no se baje de los diez grados.

El viento soplará con intensidad muy floja, salvo en las zonas en las que se formen tormentas. Su dirección será variable.

Las previsiones apuntan a que la situación será muy similar hasta, por lo menos, el sábado. Desde el domingo podrían llegar precipitaciones y un ligero descenso térmico.

