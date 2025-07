Los ventiladores se agotan en León: «Hemos vendido cinco veces más que el año pasado»

Diego Nicolás Alonso Jueves, 17 de julio 2025, 08:39 | Actualizado 09:29h. Comenta Compartir

La llegada del calor está provocando una auténtica locura en la venta de ventiladores y aires acondicionados. Las temperaturas, que llegan a los 35 grados algunos días, han disparado la demanda del producto.

«En el mes de junio hemos vendido un 500% más que el año pasado», afirma Rosa Fernández, jefa de tienda de electrodomésticos en León. «Cada año empieza antes el calor. El año pasado el boom fue en julio, pero este año ya fue en junio. Y lo que nos espera en julio», confirmando que en pocos días se quedarán sin stock.

Sin existencia y con previsión de más calor

La tienda ya comienza a notar la escasez de productos. «Hemos vendido tanto en junio que para julio casi no quedan ventiladores. Probablemente en unos días ya no tengamos ni la mitad de los modelos disponibles», dice Rosa, confirmando que ya no llegarán más productos de este tipo a León.

Según explica, el problema también está en la distribución: «Aquí en el norte no estamos tan abastecidos como en otras zonas como Madrid, Cataluña, Andalucía o la costa de Levante. Los fabricantes mandan más allí porque tradicionalmente han tenido más calor, pero esto ya no es así. Cada año hace más calor en León, y cada año vendemos más«.

Aire para todos

Aunque no hay un perfil definido de comprador, Rosa destaca que cada vez más gente se anima a buscar soluciones para sobrellevar las altas temperaturas: «Viene todo el mundo. La gente mayor quizá es menos propensa a tener estas cosas, pero un ventilador ya lo tiene casi todo el mundo en casa».

Este año los más vendidos han sido dos tipos: los ventiladores de columna, «por su diseño más compacto y estético» ; y los clásicos ventiladors de pie, con aspas grandes, «ideales para quienes solo quieren sentir el aire circular». «También están entrando con fuerza los ventiladores sin aspas», que asegura que son «más seguros para los niños pequeños».

En cuanto al aire acondicionado portátil, también conocido como pingüinos, Rosa asegura que «nunca había vendido tantos como este año» y una de las marcas más demandadas, dice, es De'Longhi.

Precios para distintos bolsillos

Los precios de los ventiladores oscilan entre los 25 y 100 euros, mientras que un aire acondicionado portátil puede costar entre 200 y 700 euros. Además, en los últimos años han empezado a llevarse más los climatizadores evaporativos. «Funcionan con agua fría y hielo, y evaporan el agua del depósito para dar sensación de frescor. Pero si el agua está caliente, puede ser peor: aire a 37 grados con un 100% de humedad que recuerda mucho a Benidorm», como afirma entre risas.