El único refugio climático en León aún no ha recibido a nadie: «Es sorprendente, con estas olas de calor» El sindicato CCOO León abre sus puertas a cualquiera que lo necesite, en una ciudad donde aún no existe una red oficial de espacios catalogados

Diego Nicolás Alonso Viernes, 4 de julio 2025, 08:14

En pleno verano, algunas puertas están abiertas para quien más las necesite. Una de ellas es la del sindicato CCOO León, que ha habilitado su sede como refugio climático un año más. «Es un espacio seguro y accesible donde cualquier persona puede resguardarse del calor extremo, tenga o no vinculación con el sindicato», define Elena Blasco, su secretaria general.

«No importa quién seas ni de dónde vengas: si necesitas un sitio fresco, con agua, donde descansar un rato o comerte el bocadillo del descanso, aquí tienes las puertas abiertas», afirma Blasco, que insiste en la importancia de la solidaridad urbana en contextos de emergencia climática.

Ampliar Una de las dos salas para el refugio climático de CCOO.

En el caso de la sede de CCOO León, el acceso es gratuito y el horario amplio: de 9:00 a 14:00. «Tenemos aire acondicionado, zonas de descanso y una fuente de agua. Además si alguien necesita ayuda o simplemente un sitio donde estar tranquilo y fresco, estamos aquí para atenderle », añade la responsable del sindicato.

Por el momento, este verano aún no ha acudido nadie a la sede para resguardarse del calor, aunque desde el sindicato recuerdan que «en años anteriores sí lo han hecho varias personas, pero este año no. Es sorprendete, con las olas de calor que hemos tenido». «Está centrado sobre todo para aquellos que trabajan en la calle, como barrenderos o camareros que están expuestos al sol». A cerca del por qué cree que aún no ha ido nadie responde: «Puede ser porque no saben que la sede es un refugio climático. Yo creo que la información, aunque se haya hecho varios años, a lo mejor no ha tenido la suficiente repercusión», concreta.

¿Dónde refugiarse del calor en León?

Aunque la ciudad aún no cuenta con una red oficial de refugios climáticos reconocidos, muchos espacios públicos ya funcionan como zonas seguras frente al calor. Algunos de ellos son:

-Biblioteca Pública de León y Biblioteca Padre Isla: abierta todo el día, con aire acondicionado y zonas de lectura silenciosas.

-Centro Comercial Espacio León y El Corte Inglés: climatizado, con asientos y zonas de paso amplias.

-Parques como el de la Candamia, Quevedo, San Francisco o el Paseo de Papalaguinda: muchos árboles para bajar la temperatura, fuentes con agua potable y bancos donde sentarse a la sombra.

Y mientras tanto, Elena Blasco lo tiene claro: «Los efectos del cambio climático ya están aquí. Pero también nuestra respuesta. No podemos poner aire acondicionado a una ciudad entera, pero sí podemos ofrecer cobijo y agua fría».

A falta de una señalización oficial, muchos leoneses se refugían allí donde saben que pueden encontrar sombra, frescor y tranquilidad. La sede de CCOO se suma a esa lista, pero siendo un sitio oficial.