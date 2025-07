Náuseas y mareos: los efectos de trabajar en una planta farmacéutica a «más de 35 grados»

Ana G. Barriada León Jueves, 3 de julio 2025, 13:48 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

El Comité de Empresa de la planta farmacéutica LeonFarma ubicada en el polígono industrial de Navatejera presenta un requerimiento ante Inspección de Trabajo por las altísimas temperaturas en las que trabaja cerca de la mitad de la plantilla compuesta por 800 personas y que está llevando a los empleados a «poner en riesgo su salud».

Si bien la situación no es nueva, las olas de calor sucesivas durante el mes de junio y principios de julio han vuelto a evidenciar un problema que los trabajadores llevan «un año» denunciando ante la empresa. Según explica el presidente del Comité, David García, fue el pasado año cuando dos áreas de la planta, Acondicionado (donde se envasan los productos) y Cápsulas, vivieron un «auténtico infierno».

«La temperatura por norma tiene que ser de máximo 25 grados, y hemos llegado a estar por encima de los 35 y de los 30 recurrentemente», explica García, que señala que el pasado verano varios compañeros llegaron a sufrir «mareos, náuseas y hasta un desmayo» en una situación «muy complicada» ante un problema que «ya es extremo».

En varias ocasiones los trabajadores han expuesto esta realidad a la empresa que, «más allá de palabras, no aporta soluciones». «De hecho, inhabilitaron el termómetro en Acondicionamiento para que no pudiéramos ver la temperatura, no nos dejan meter uno externo y ahora han puesto un 'pingüino' al lado del mismo para que parezca que hay menos grados», explica García, que muestra reticencias ante el anuncio de la empresa de comprar un nuevo equipo para poner en funcionamiento este mismo verano.

400 trabajadores afectados

El Comité de Empresa ha presentado un requerimiento ante Inspección de Trabajo porque «llevamos así un año y no se han tomado las medidas adecuadas». Cerca de 400 empleados, que trabajan en tres turnos y fines de semana, pasan por estas plantas donde operan con trajes EPI que no hacen sino «incrementar» la sensación de calor. «Por la mañana a primera hora podemos estar a 27 grados, a mediodía ya por encima de 30 y por las tardes hay días que hemos estado a más de 36 grados con las mediciones que hemos hecho con los termómetros de mercurio», señala García.

Dejando atrás uno de los meses de junio más calurosos que se recuerdan en León y encarando un verano que promete subir más si cabe los termómetros, los trabajadores temen que si el año pasado «fue un infierno, este pueda ser criminal» y exigen soluciones inmediatas para trabajar.

