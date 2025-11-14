UPL reclama la «limpieza inmediata y mantenimiento urgente de los imbornales para evitar inundaciones» El partido leonesista reconoce que las lluvias «han dejado al descubierto los graves problemas que presenta la ciudad en relación con la evacuación de aguas de lluvia»

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Las incesantes y pertinaces lluvias de ese jueves «han dejado al descubierto los graves problemas que presenta la ciudad en relación con la evacuación de aguas de lluvia como consecuencia del taponamiento de los imbornales que deberían de recoger y evacuar sin problema las aguas de lluvia, ocasionando un grave problema no solo para la circulación viaria, sino sobre todo para los peatones que a veces tienen que saltar para atravesar una calle, o se ven sorprendidos con el agua que salta desde los vehículos, agua no precisamente limpia», como han afirmado desde Unión del Pueblo Leonés.

Desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León exigen al Equipo de Gobierno del Partido Socialista que «inmediatamente acometa la limpieza y mantenimiento de esos imbornales para que queden libres y expeditos para cumplir adecuadamente con su función de evacuación de aguas pluviales», porque «lamentablemente se tiene conocimiento que hace mucho tiempo que no se llevan a cabo esas labores de mantenimiento, lo que ha quedado muy patente en el día de ayer con las lluvias caídas».