Un nuevo municipio se suma a los apoyos a la moción por la autonomía leonesa por unanimidad Los grupos de PSOE, PP y UPL presentaron de manera conjunta la moción en Hospital de Órbigo y fue aprobada este jueves

Leonoticias León Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:41

El pleno del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo aprobó este jueves la moción por la Autonomía de la Región Leonesa presentada por los tres grupos con representación municipal: PSOE, UPL y PP. El alcalde, Enrique Busto, destacaba que «es un orgullo y debemos darnos la enhorabuena por que la hayamos presentado conjuntamente los tres grupos políticos».

De esta manera, Hospital de Órbigo se convierte en el ayuntamiento número 71 de la provincia, en instar a las Cortes de Castilla y León a que inicie los trámites necesarios para «la consecución de la autonomía de la Reglón Leonesa de las tres provincias que la conforman: León, Zamora y Salamanca», se especifica en la moción.

En la iniciativa municipal, se pone de manifiesto la necesidad de revertir «la actual situación de agravio con la Región Leonesa al ser la única región histórica de España que no es autonomía», para ello es preciso que en el Congreso y en el Senado se apruebe la creación de la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa y de las instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y jurisdiccional que gestionen las competencias propias de una autonomía.

Los grupos del PSOE, UPL y PP destacan en la moción que durante los años de existencia de la comunidad autónoma de Castilla y León, se ha puesto de manifiesto «el hecho estadístico e irrefutable del desequilibrio interterritorial dentro de la propia comunidad, resultando especialmente perjudicada la región leonesa, tanto desde el punto de vista político, como económico, cultural o incluso de pervivencia de la propia idiosincrasia leonesa».

El reconocimiento autonómico de la Región Leonesa tiene cabida en el marco constitucional, precisan los concejales socialistas, leonesistas y populares. La creación de la autonomía «podría resolverse mediante una reforma del Estatuto de Autonomía o con una simple ley orgánica del Parlamento Nacional Español», una solución recogida en el artículo 143 de la Constitución.