Imagen de la reunión con las nuevas secretarías. L.N

UPL fortalece su estructura con cinco nuevas Secretarías de área

El objetivo es «dar estructura, soporte y coherencia al crecimiento experimentado en los últimos años, tanto en número de afiliados como en implantación territorial»

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:07

Comenta

Unión del Pueblo Leonés (UPL) inició este sábado 18 de octubre una nueva etapa con una jornada de trabajo en la que procedió al nombramiento de cinco nuevas Secretarías, que se suman a las cuatro existentes, para «dar estructura, soporte y coherencia al crecimiento experimentado en los últimos años, tanto en número de afiliados como en implantación territorial».

Con este paso, UPL contará con un total de nueve secretarías y «refuerza su compromiso con una organización más sólida, moderna y participativa, capaz de dar respuesta a los retos del presente y seguir así defendiendo los intereses de León y toda la Región Leonesa».

Las áreas de trabajo que conforman la estructura interna del partido son la Secretaría de Mujer, Derechos e Igualdad, con María Teresa Fernández al frente; Secretaría de Educación, con Sheila Fernández; Secretaría de Empleo, Comercio e Industria, con Luis Enrique Valdeón; Secretaría de Inclusión y Participación Social, con José González; Secretaría de Actividad Cultural e Identidad Leonesa, con Fermín Ferrero; Secretaría de Infraestructuras, con Pablo Tejedor; Secretaría de Política Local, con Miguel Ángel Lozano; Secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, con Víctor Diez Valle; Secretaría de Organización, con Roberto Aller, y la Coordinación de Estudios Autonómicos, con Bernardo Luis García Angulo.

Un objetivo consolidado de modelo más coordinado

La Dirección del partido subrayó que este proceso tiene como objetivo consolidar un modelo de trabajo más coordinado, con equipos especializados en cada área, que permitan impulsar propuestas concretas y continuar siendo la voz de los leoneses en todas las instituciones.

«UPL está creciendo y ese crecimiento exige una estructura que responda con eficacia a las necesidades de nuestros municipios y comarcas, por lo que estas secretarías son un paso más hacia un partido más fuerte y comprometido con su tierra», señaló la secretaria general de UPL, Alicia Gallego.

De esta forma, con esta renovación organizativa, UPL sienta las bases para afrontar los próximos comicios electorales y retos políticos y sociales, «reforzando su papel como motor del leonesismo institucional y como proyecto que mira al futuro con ilusión y responsabilidad».

