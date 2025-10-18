UPL se suma al «histórico rechazo» al peaje entre León y Asturias Los leonesistas piden a a todas las administraciones implicadas que conformen un bloque homogéneo en defensa de sus ciudadanos y contra la «injusticia» que supone la infraestructura

El secretario de Organización de Unión del Pueblo Leonés, Roberto Aller, participó este viernes 17 de octubre en la manifestación contra el peaje de la AP-66 que conecta Asturias y la Región Leonesa, para mostrar la «histórica oposición» de la formación 'leonesista' a esta autopista. La movilización convocada por la Alianza por las Infraestructuras de Asturias contó con la participación de más de 5.000 personas que recorrieron las calles del centro de Oviedo bajo el lema 'Asturias unida, fin al peaje del Huerna', según informa la UPL.

Durante la manifestación, Aller intercambió impresiones con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, o con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre otros representantes de la sociedad asturiana. «Es necesario mandar un mensaje de unidad institucional a ambos lados del Huerna, a pesar de que nuestro Gobierno autonómico ni está, ni se le espera», afirmó el dirigente leonesista.

En la misma línea, Aller cargó contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus declaraciones en las que aseguraba que el peaje no estaba entre las preocupaciones de los asturianos. Para el leonesista, la manifestación «demostró que tanto asturianos como leoneses desean acabar con la injusticia del peaje y del abandono en las infraestructuras al que está sometido el noroeste de España».

Además de la movilización de este viernes, UPL apoya la convocada por la Plataforma Ciudadana 'Peaje Huerna ¡No!' para este sábado a las 12 horas también en Oviedo. Por ello, la formación leonesista mantendrá este lunes una reunión con la plataforma para «estrechar lazos y recabar Desde Desde UPL recordaron su postura «beligerante en todo momento en defensa de la eliminación del peaje», para lo que han presentado iniciativas en las Cortes de Castilla y León desde el año 2016. Por este motivo, insistieron en la necesidad de que todas las administraciones implicadas conformen un bloque homogéneo en defensa de sus ciudadanos y contra «la injusticia que supone esta infraestructura».

Además, pidieron al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que incluya en su proyecto de presupuestos para 2026 la bonificación al peaje de la AP-66 y que «al menos» muestre un posicionamiento similar a su homólogo asturiano para acabar con «esta injusticia».