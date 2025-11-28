UPL denuncia la «reducción de habitaciones» en San Marcos y exige «modificar el proyecto» El grupo de los leonesistas en el Ayuntamiento critica la segunda fase del proyecto y acusa al Gobierno central de «cicatería con León»

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha querido denunciar «la falta de compromiso del Gobierno y de Paradores con la ciudad de León tras conocerse la licitación de la segunda fase del Hostal de San Marcos. La nueva actuación contempla únicamente la construcción de cincuenta habitaciones adicionales, que se sumarían a las 51 ya existentes en la primera fase, alcanzando un total de 101 habitaciones. Esta cifra contrasta con las cerca de 200 con las que contaba el antiguo Parador inaugurado en 1965», según reza un comunicado firmado por Eduardo López Sendino.

El portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León habla de la «cicatería con León de Paradores y el Gobierno, y advertimos que limitar la capacidad hotelera del Hostal de San Marcos impedirá que León pueda acoger grandes congresos y eventos de relevancia, frenando así su potencial turístico y económico. Una vez más, el Gobierno no cumple con León y cuando lo hace después de años, lo hace indebidamente».

«Como quiera que se está en disposición de enmendar la situación planteada, exigimos a Paradores que modifique el proyecto y se recupere el número de habitaciones existentes cuando se decidió la reforma. Lo contrario es otra tomadura de pelo a León y los leoneses», finalizan desde UPL.