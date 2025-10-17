UPL apoya las manifestaciones en Oviedo para exigir la eliminación del peaje de la AP-66 La formación leonesista se ha mostrado siempre beligerante en la defensa de la supresión del peaje del Huerna que une al Principado de Asturias con la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha hecho público su apoyo a las manifestaciones que recorrerán este viernes y sábado la capital asturiana, siendo convocada una gran manifestación por la Alianza por las Infraestructuras de Asturias para este viernes desde las 17:30 horas en Oviedo con el objetivo de exigir la eliminación del peaje de la AP-66, la autopista que une la Región Leonesa con el Principado de Asturias, mismo objeto de la convocatoria programada para el sábado a las 12:00 horas en la ciudad ovetense por la Plataforma Ciudadana 'Peaje Huerna ¡No!'.

Por ello, en la gran manifestación de este viernes en la capital asturiana estará el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, en representación de la formación leonesista y que se suma a una reivindicación en la que participarán 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que integran la propia plataforma, y de la que forma parte el Gobierno del Principado de Asturias.

Desde UPL afirman haber sido beligerantes en todo momento en defensa de la eliminación de este peaje presentando iniciativas en las Cortes de Castilla y León de forma reiterada desde 2016. La última de ellas llegó el pasado año de 2024 en la que se contó con la aprobación por unanimidad de todas las formaciones presentes, pero que se ha encontrado con el rechazo de llevarlo a cabo por parte del Gobierno de España.

Muestra de ello son las últimas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, que ironizó «con el peso» que tiene esta cuestión en lo referente a las preocupaciones de los asturianos y aseguró que esperará hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la ampliación de la concesión. «Estamos hartos de que sea quien sea quien gobierne, da lo mismo el PP o el PSOE, año tras año se sigue aumentando el precio del peaje, cuando debería suprimirse como así demanda el Consejo Europeo», sentenciaron.

Tampoco parece la Junta de Castilla y León comprometida con la reclamación de la eliminación del peaje de la AP-66 como se le solicitó desde la formación leonesista hace apenas un mes cuando se le demandó «al menos el mismo esfuerzo» que el Principado de Asturias para reclamar en Bruselas la supresión inmediata.

Pues bien, en la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 se olvidó de bonificar esta vía en la consignación de 10 millones de euros que servirán para abaratar los costes de la AP-6, la AP-51, la AP-61 y la AP-71. «No basta con decir que se estudiará esta ayuda, la institución autonómica debe mantener una actitud proactiva en la defensa de la supresión del peaje AP-66 y, en todo caso, incluir una partida en los presupuestos para su bonificación», concluyeron los leonesistas.

