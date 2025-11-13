Los trabajadores del sector del metal ratifican en sus asambleas el acuerdo alcanzado en la negociación del convenio colectivo de León CCOO asegura que se establecen importantes avances sociales y mejoras de carácter económico

Los trabajadores del sector del metal de la provincia de León ratificaron en asambleas celebradas los días 11 y 12 de noviembre, en León y Ponferrada, el principio de acuerdo alcanzado en la negociación del convenio colectivo.

Así lo asegura CCOO, que valora de forma positiva ese acuerdo donde «se establecen avances sociales» pero, «sobre todo consigue mejoras de carácter económicas muy importantes que garantiza el poder adquisitivo de las personas trabajadoras», dice el sindicato.

Las asambleas «han puesto en valor el resultado alcanzado y el proceso de negociación, ya que la comisión negociadora ha sido capaz de llegar a un buen acuerdo sin tener que llegar al conflicto y sin pérdidas de derecho», añaden.

El convenio tendrá una vigencia de tres años y establece un permiso de acompañamiento al médico para padre o madre de hasta ocho horas anuales; la consolidación de las mejoras de permisos en el convenio con las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores; la ampliación del contrato eventual a 12 meses; la promoción profesional de oficiales de tercera a segunda tras 24 meses por orden de antigüedad; un plus de domingo y festivos de 50euros por día de trabajo en jornada ordinaria; el incremento lineal de un euro en el plus de asistencia y la subida salarial del 3,5 por ciento por año

«Desde CCOO se ha trasladado la necesidad de no conformarse, ya que todo el sector es consciente de que hay muchas reivindicaciones pendientes de gran calado, que tuvieron que retirarse en el último momento para poder avanzar y firmar este acuerdo. No obstante, mantenemos abierta la brecha en estas cuestiones, para que de forma perseverante en los centros de trabajo y en la siguiente negociación podamos seguir trabajándolos», concluye.