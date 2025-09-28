Un herido de 64 años tras volcar con un coche en una salida de vía en Boca de Huérgano El accidente ha tenido lugar a las 19:21 horas y se ha dado aviso a los Bomberos del parque de Cistierna

I. Santos León Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Un hombre de 64 años ha resultado herido tras volcar con un coche en una salida de vía en Boca de Huérgano. El accidente ha tenido lugar en torno a las 19:21 horas cuando se ha recibido una llamada en el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo en el kilómetro 26 de la carretera LE-234, en el término municipal de Boca de Huérgano. La llamada de alerta del suceso solicita asistencia para el conductor del vehículo que se encuentra atrapado, aunque consciente.

El herido, de 64 años de edad, se queja de dolor en el pecho y en una pierna. Además de no poder abandonar el coche por su propio pie. Por todo ello, se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Cistierna dependientes de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía al lugar una ambulancia para atender al herido.