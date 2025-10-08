leonoticias - Noticias de León y provincia

Lugar del accidente. Google Street View

Una mujer herida en un choque junto a la estación de trenes en León

Un alcance entre dos coches ha hecho necesaria la actuación de los servicios sanitarios de emergencias

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:54

Comenta

El 112 ha recibido un aviso a las 9:24 del miércoles 8 de octubre por n accidente de tráfico en León capital en la avenida de Palencia, en el cruce con la calle Sancho el Gordo, con posibles heridos.

Se trata de una colisión por alcance entre dos turismos junto a la estación de Adif en la capital leonesa. Las llamadas al servicio de emergencias indicaban que una mujer de 45 años, del vehículo que ha recibido el impacto, podría haber resultado herida y que refería dolor en el cuello.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una ambulancia al lugar para asistir a la mujer y a otros posibles heridos. Se desconoce si se ha necesitado trasladar a alguien a algún centro hospitalario.

