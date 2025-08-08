leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren de media distancia.

Un tren con destino León, afectado por el incendio en San Bartolomé de Pinares

El fuego, en nivel de alerta 2, en la provincia de Ávila ha obligado a Adif a suprimir cinco trayectos con salida desde la estación madrileña de Príncipe Pío

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:33

«Como consecuencia del incendio en Ávila, trenes de media distancia con salida desde la estación Madrid Príncipe Pío quedan suprimidos». Así señala Renfe en un comunicado a través de redes sociales en el que informa a los viajeros que «deberán encaminarse a la estación de Madrid Chamartín para ser reubicados en circulaciones de Alta Velocidad hasta Valladolid».

Tras este mensaje, se añade otro que confirma que uno de los trayectos afectados por el incendio es el que une Madrid con León con salida a las 18:23 desde la capital de España.

Los otros cuatro trayectos que se ven interrumpidos de forma provisional son tres que unen Madrid con Salamanca, y otro más con Palencia.

El que tenía prevista su salida hoy hacia León ya no lo ha hecho y sus viajeros han sido reubicados en otros servicios pero no desde Príncipe Pío ya que las vías que salen desde esta estación avanzan hacia el noroeste y su recorrido está muy cerca de las llamas del incendio desatado en la tarde de este 8 de agosto en la provincia de Ávila.

La UME con base en León, en el incendio

Un fuego que está haciendo necesaria la colaboración de numerosos efectivos dada la virulencia del incendio.

Entre los efectivos desplazados se encuentran unidades de la UME pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1 y BIEM5 que durante la tarde han salido desde sus bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) y León para sumarse a las misiones de extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  2. 2 Los vecinos de León ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con nuevos okupas
  3. 3 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  4. 4 Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León
  5. 5 Una columna de humo provocada por un incendio en Armunia pone en alerta a los leoneses
  6. 6 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  7. 7 Dos heridos graves tras quedar atrapados en un choque entre dos turismos en Boñar
  8. 8 Los tardeos con alma festivalera llegan al Lago de Sahechores
  9. 9 Herido un hombre de 58 años en un accidente entre tres turismos en Ribaseca
  10. 10 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un tren con destino León, afectado por el incendio en San Bartolomé de Pinares

Un tren con destino León, afectado por el incendio en San Bartolomé de Pinares