Un tren con destino León, afectado por el incendio en San Bartolomé de Pinares El fuego, en nivel de alerta 2, en la provincia de Ávila ha obligado a Adif a suprimir cinco trayectos con salida desde la estación madrileña de Príncipe Pío

Alberto P. Castellanos León Viernes, 8 de agosto 2025, 20:33 | Actualizado 21:11h.

«Como consecuencia del incendio en Ávila, trenes de media distancia con salida desde la estación Madrid Príncipe Pío quedan suprimidos». Así señala Renfe en un comunicado a través de redes sociales en el que informa a los viajeros que «deberán encaminarse a la estación de Madrid Chamartín para ser reubicados en circulaciones de Alta Velocidad hasta Valladolid».

Tras este mensaje, se añade otro que confirma que uno de los trayectos afectados por el incendio es el que une Madrid con León con salida a las 18:23 desde la capital de España.

Los otros cuatro trayectos que se ven interrumpidos de forma provisional son tres que unen Madrid con Salamanca, y otro más con Palencia.

El que tenía prevista su salida hoy hacia León ya no lo ha hecho y sus viajeros han sido reubicados en otros servicios pero no desde Príncipe Pío ya que las vías que salen desde esta estación avanzan hacia el noroeste y su recorrido está muy cerca de las llamas del incendio desatado en la tarde de este 8 de agosto en la provincia de Ávila.

La UME con base en León, en el incendio

Un fuego que está haciendo necesaria la colaboración de numerosos efectivos dada la virulencia del incendio.

Entre los efectivos desplazados se encuentran unidades de la UME pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1 y BIEM5 que durante la tarde han salido desde sus bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) y León para sumarse a las misiones de extinción.