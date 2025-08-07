Retraso de más de dos horas en León por un incidente ferroviario en Galicia La caída de un árbol en Barbantes interrumpió la circulación entre Ourense y Guillarei

Lucía Gutiérrez León Jueves, 7 de agosto 2025, 15:18 Comenta Compartir

Pasajeros de la ciudad de León han sufrido este jueves, 7 de agosto, las consecuencias de una incidencia ferroviaria ocurrida por la mañana en la comunidad gallega.

La caída de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria a su paso por Barbantes (Ourense) ha obligado a interrumpir la circulación entre Ourense y Guillarei, provocando importantes retrasos en varios trayectos.

Uno de los trenes afectados tenía previsto pasar por la estación de León a las 13:35 horas, pero no lo hará hasta las 15:57, acumulando un retraso de más de dos horas, lo que ha dejado a los pasajeros esperando en andén sin información clara durante un largo periodo de tiempo.

Solución y previsión

Desde las 11:00 de la mañana, Adif informó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que la previsión de reparación estaba fijada para las 14:00 horas. Equipos de mantenimiento y electrificación se desplazaron hasta la zona para retirar las ramas, reparar los desperfectos en la catenaria y recuperar la tensión eléctrica de la línea.

Aunque se espera que la circulación se retome con normalidad, desde León se reclama una mejora en la gestión de incidencias de este tipo, ya que los retrasos prolongados afectan directamente al tránsito ferroviario de la ciudad y al bienestar de los viajeros.