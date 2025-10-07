Una treintena de restaurantes de León participan en las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha Se celebrarán del 9 al 19 de octubre para resaltar un producto «de gran valor culinario y símbolo de identidad territorial»

Un total de 30 establecimientos hosteleros de León, once de ellos de la capital, participarán del 9 al 19 de octubre en la segunda edición de las Jornadas Gastronómicas de la Trucha, organizadas por Destino Pesca y la Academia Leonesa de Gastronomía, en colaboración con la LVII Semana Internacional de la Trucha de León, para «celebrar la riqueza gastronómica y cultural de la provincia a través de uno de sus productos más emblemáticos».

Durante diez días, todos los establecimientos participantes ofrecerán elaboraciones inspiradas en la trucha leonesa, «un producto de gran valor culinario y símbolo de identidad territorial», lo que «consolidará la unión entre gastronomía, tradición y sostenibilidad, proyectando a León como un referente en la promoción de sus productos autóctonos y su cocina de calidad».

El objetivo de estas II Jornadas Gastronómicas de la Trucha, presentadas este martes en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, es «poner en valor la trucha de León como ingrediente versátil y esencial de la cocina tradicional y contemporánea» y, al mismo tiempo, «reforzar el compromiso con la sostenibilidad y la pesca responsable», ya que las truchas empleadas «procederán exclusivamente de acuicultura sostenible dentro de la provincia, garantizando su calidad, trazabilidad y respeto al medio ambiente».

Promoción de los productos de León

El presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo, quien destacó el importante crecimiento de la convocatoria, que en esta segunda edición incrementa en cinco los establecimientos hosteleros participantes. Asimismo, ssubrayó la relevancia de las mismas «dentro de la labor constante de la Academia en la promoción de los productos de León, su sector agroalimentario y su hostelería, poniendo en valor la trucha como producto emblemático de la provincia, vinculado tanto a su tradición culinaria como a su identidad natural y cultural».

Por su parte, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, destacó «la implicación de la hostelería leonesa y el esfuerzo conjunto de las instituciones y entidades colaboradoras» y resaltó puso de relieve la «amplia programación» que rodeará la celebración de la Semana Internacional de la Trucha, con actividades como el concurso open de pesca, la feria temática de pesca, el aula del río y los lagos de pesca o las jornadas técnicas sobre gestión de pesca continental.