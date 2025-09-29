El transporte metropolitano de León tendrá 24 marquesinas inteligentes para el nuevo bus La Junta mantiene abierto el proceso de solicitud, con prioridad al canal digital a través de la página

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital implantará 120 marquesinas del nuevo Sistema de Transporte Inteligente de la Comunidad. Su titular, José Luis Sanz Merino, explicó que supone un paso «decisivo» hacia la digitalización completa del transporte de viajeros durante su visita a la primera de estas paradas en La Lastrilla (Segovia).

El despliegue de todo este proyecto, del que forman parte paradas, marquesinas y tótems, alcanza los 12,15 millones de euros de inversión, financiados con Fondos Europeos Next Generation y fondos propios de la Junta. Por provincias, la distribución se realiza en las áreas de transporte metropolitano, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid con la instalación de 24 en cada provincia, en municipios de más de 500 habitantes.

Estas marquesinas inteligentes cuentan con una estructura de acero inoxidable, con cerramiento parcial. Además de con un software que estará conectado al Sistema Central JCyL, tiene una pantalla informativa para que el usuario tenga actualizada la situación de la ruta, al contar con alimentación a través de un panel solar.

Por su parte, durante su visita, Sanz Merino señaló que mañana Buscyl completará la plena implantación de la gratuidad en el transporte para empadronados, con la incorporación de las turas restantes para alcanzar las 2.610 en toda la Comunidad. De esta manera, «se consolida así un modelo único en España que acerca un servicio gratuito, digital y universal a todos los castellanos y leoneses», apuntó el consejero.

El calendario diseñado por la Junta, según indicó, permitió una implantación gradual y ordenada con un mes de anticipación. Tras el inicio del 1 de septiembre en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, y la incorporación progresiva de nuevas líneas el 15 de septiembre, la cobertura será ya completa desde este martes 30 de septiembre, con todas las rutas autonómicas incluidas en el sistema.

«La Junta ha sido sensible con los usuarios habituales del transporte metropolitano, garantizando que los bonos actuales sigan conviviendo con la Tarjeta Buscyl Digital en un periodo transitorio hasta la implantación total de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)», en lo que se viene trabajando de manera complementaria al desarrollo de la gratuidad en las 2.610 rutas. Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (199), Burgos (323), León (550), Palencia (263), Salamanca (345), Segovia (174), Soria (148), Valladolid (298) y Zamora (310).

El consejero también subrayó que la gratuidad del transporte público «no solo es una medida socialmente justa, sino también una apuesta por el equilibrio territorial. Y para que funcione en toda la Comunidad, necesitamos tecnología como esta, que acerca el servicio a cada vecino, sin importar dónde viva».

Sanz Merino destacó, además, que estas infraestructuras son «clave» para la implantación efectiva de la Tarjeta Buscyl, ya que permite acceder a información en tiempo real sobre rutas. «Estamos garantizando que cualquier ciudadano, incluso en las zonas rurales más alejadas, pueda beneficiarse del transporte público gratuito con las mismas condiciones que quien vive en una capital», afirmó. A fecha de hoy, recordó que ya se ha realizado el envío de más de 340.000 tarjetas a los usuarios para que puedan viajar de manera gratuita con Buscyl.

Por último, Sanz Merino señaló que la Junta mantiene abierto el proceso de solicitud, con prioridad al canal digital a través de la página web www.buscyl.es. «De manera sencilla y telemática, cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede obtener su tarjeta en formato digital con un código QR listo para usar en un plazo de menos de una semana, un trámite que no cuenta con esa rapidez de ejecución en la solicitud en papel», añadió.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se envía también en formato físico por correo postal, «garantizando la cobertura a toda la población», concluyó el consejero de Movilidad y Transformación Digital.