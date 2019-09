Tragsa suspende «dos días de empleo y sueldo» a un brigadista por sus declaraciones a leonoticias Brigadistas de Brif Tabuyo durante su intervención en Gran Canaria. El brigadista simplemente informó de la actuación de Brif Tabuyo en el incendio de Gran Canaria y lo hizo fuera de su horario laboral | Los brigadistas anuncian movilizaciones por la «mordaza y la censura» a sus efectivos LEONOTICIAS León Lunes, 16 septiembre 2019, 11:08

Sanción de dos días de empleo y sueldo por hablar. Los brigadistas forestales han denunciado este lunes como colectivo la sanción impuesta por la empresa pública Tragsa a un trabajador de la Brif de Tabuyo del Monte (León) por realizar declaraciones a leonoticias en la movilización que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se realizó con motivo del incendio forestal de Valleseco (Gran Canaria).

Fue en el marco de ese incendio cuando el Ministerio movilizó cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Brif Pinofranqueado (Cáceres), Brif Puntagorda (La Palma), Brif Tabuyo del Monte (León) y Brif Daroca (Zaragoza) y en el que trabajaron duramente en su extinción durante ocho días fuera de sus casas «defendiendo del fuego las islas y en definitiva el patrimonio natural, bienes y personas de todos los ciudadanos del territorio español», recuerdan los brigadistas en un comunicado.

En ese entorno «un bombero forestal Brif en calidad de presidente de esta Asociación de Trabajadores de las Brif de la que ostenta su representación legal« realizó unas declaraciones fuera de su jornada laboral a leonoticias.

En las declaraciones efectuadas por el brigadistas no hubo, en ningún caso, revelación alguna de datos que comprometieran la actuación de los intervinientes en los incendios, no hubo descalificación alguna y, en ningún caso podría interpretarse que se extralimitó en sus valoraciones sobre la intervención que allí se realizaba.

Las frases que el Ministerio considera 'sancionables'

«Queda mucho curro, pero columna conflictiva no hay en estos momentos»

«Queda mucho curro, pero columna conflictiva no hay en estos momentos» Unas labores que actualmente se centran en «la línea negra y la consolidación del perímetro», para evitar que el incendio se reactive de nuevo

Unas labores que actualmente se centran en «la línea negra y la consolidación del perímetro», para evitar que el incendio se reactive de nuevo «En principio haremos el turno completo hasta el sábado, pero luego veremos»

«En principio haremos el turno completo hasta el sábado, pero luego veremos» «En Castrocontrigo se quemaron casi 12.000 hectáreas y el trabajo fue inmenso»

Atentado contra un derecho fundamental

De este modo, según denuncian las Brif, la empresa Tragsa atenta «contra uno de los derechos fundamentales de toda persona: la libertad de expresión como viene muy bien recogido en nuestra Constitución».

«Las BRIF se juegan la vida por cuidar el patrimonio natural de nuestro país y de los bienes y personas que en él habitan y la respuesta de quienes las gestionan es esta: coartar, censurar, amordazar y sancionar a sus trabajadores en vez de cuidar a unos profesionales que siempre dejan el nombre de la Brif y por ende de sus gestores en lo más alto, gracias a su trabajo, sudor y esfuerzo diario por poco más de 1.000 euros al mes. No se puede invisibilizar el trabajo que realizan las Brif«, recuerdan los brigadistas en un comunicado.

Tragsa, también se recuerda en una nota de prensa, «en 2014 ya lo intentó (recortar los derechos de sus trabajadores) sancionando 5 días de empleo y sueldo a un trabajador que tomó una foto en un incendio y después se publicó en redes sociales de esta Asociación, siendo éste el revulsivo de una huelga que duró 107 días y dio más fuerza para divulgar y difundir aún más si cabe nuestra profesión ante la dejadez de Tragsa y Mapa de publicitar y dar luz a este colectivo en el trabajo y actuaciones que realiza«.

Igualmente se recuerda que 'ATBrif' es referente en información de incendios forestales «por su correcta e impoluta utilización de redes sociales y medios de comunicación, cuidadosos en todo momento con la información transmitida por saber de lo importante que es una emergencia y de cómo se trata su información bajo un protocolo de comunicaciones y gabinete propio, reiterando que no dejamos de suplir un hueco de un gabinete de prensa oficial como puede tener la UME, por ejemplo».

27 años de historia

«Si ellos no quieren promocionar nuestro trabajo lo seguiremos haciendo nosotros. Esta sanción es aún más extraña porque nunca antes a ningún cargo o socio de la ATBRIF, ni a ningún trabajador de la Brif por ende se le había sancionado por hacer declaraciones a prensa y podemos citar muchos ejemplos en estos 27 años de historia. Coartar la libertad de expresión no es el medio para mantener a este colectivo contento, aun habiéndose aplicado el último acuerdo el 19 de Julio de 2019 por el que se mejoran algunas condiciones de nuestro trabajo pero quedan muchas cosas por mejorar y una de ellas es la divulgación y apuesta de este nuestro dispositivo por parte de nuestros gestores Tragsa y Mapa. Por todo esto, este colectivo no se resigna y seguirá luchando por divulgar y mejorar una profesión que hasta hace bien poco estaba denostada pero que siempre ha sido esencial para el bienestar del mundo rural y del medio ambiente«, concluye la nota de prensa de los brigaditas.