Los trabajadores de limpieza y recogida de residuos de León celebran su fiesta La mayoría de los empleados del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de León ha disfrutado de la festividad de San Martín de Porres con actos religiosos y de hermanamiento

El Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de León ha celebrado este 6 de noviembre la festividad de su patrón, San Martín de Porres, con una jornada que ha combinado los actos religiosos y de convivencia con el reconocimiento institucional a la labor de los trabajadores del servicio.

La jornada comenzó con una misa en la Catedral de León, oficiada por Monseñor Luis Ángel de las Heras, obispo de León, a la que asistieron numerosos empleados del servicio y representantes municipales.

Posteriormente, tuvo lugar una comida de hermandad en el Palacio de Exposiciones de León, presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, junto a diversas autoridades del municipio y su alfoz, técnicos municipales y altos funcionarios del Ayuntamiento.

Durante el acto, el alcalde José Antonio Diez Díaz dirigió unas palabras de reconocimiento a los trabajadores del servicio, destacando su «esfuerzo diario y compromiso con la limpieza y el bienestar de la ciudad». En la misma línea se expresó el concejal del área, Jon Ander Fernández, quien subrayó «la importancia de seguir modernizando los medios materiales y reforzando la plantilla para mantener un servicio público de calidad».

El evento, organizado por los propios trabajadores, contó con la asistencia de un 80 por ciento de la plantilla, permaneciendo un retén activo para la atención de los servicios urgentes. En la actualidad, el servicio cuenta con 227 operarios, una cifra que hasta hace poco parecía inalcanzable por diversas circunstancias de gestión municipal. No obstante, la representación sindical ha reiterado su interés en recuperar los cerca de veinte efectivos que actualmente se encuentran adscritos a otras áreas municipales.

Durante el último año, el Ayuntamiento ha realizado una importante inversión en la modernización de la flota, incorporando vehículos eléctricos y de bajas emisiones:

- Cuatro camiones de carga lateral

- Dos camiones de carga trasera

- Dos furgones para varios servicios

- Tres barredoras-fregadoras

Además, se ha renovado parte del material estático de contenerización, preparándose la implantación de nuevos servicios adaptados a la normativa vigente y a los objetivos de sostenibilidad urbana.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de León y los trabajadores del servicio reafirman su compromiso con una ciudad más limpia, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, poniendo en valor el trabajo esencial que realizan los operarios de limpieza en el día a día de la capital leonesa.