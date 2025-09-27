Un total de 24 vinos de la DO León se posicionan entre los mejores de España, según la revista 'Sevi' Se trata de ocho rosados, seis blancos y diez tintos

Un total de 24 vinos de la Denominación de Origen León se sitúan en la lista 'top anual' de los mejores vinos del país de la revista 'La Semana vitivinícola' (Sevi'), una de las más prestigiosas y referente para bodegas, profesionales y amantes del mundo del vino.

Dentro de esta lista, basada en la clasificación por uvas, aparecen ocho rosados de la DO León, con el 'Gurdos 2024' con una puntuación de 96 puntos. A ello se suman seis blancos de Albarín y diez tintos de Prieto Picudo, entre los que se encuentran los blancos el 'Pardevalles Carroleón 2024' con 93 puntos; el 'Kyra 2021', con la misma puntuación; el 'Pardevalles 2024', también con 93 puntos o 'Peregrino 2024', con 92. En tintos, aparecen referencias como 'La Costana 2019' y 'Pardevalles Carroleón 2022'.

Estas altas puntuaciones de la 'Sevi' avalan las 80 medallas, mayoritariamente de oro, cosechadas este año por los vinos certificados por la Denominación de Origen León en los principales concursos nacionales e internacionales y el extraordinario potencial enológico de sus variedades de uva de referencia: Albarín en el caso de los blancos y Prieto Picudo para rosados y tintos.

