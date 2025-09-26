leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los platos ofrecidos en La Bodega del Húmedo.

Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor

Los locales han recibido el premio Travellers' Choice tras las opiniones de los miles de viajeros que conforman la comunidad de la web gastronómica y de viajes

I. Santos

I. Santos

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:21

Ya se sabe que León es sinónimo de sabor, de gastronomía y es disfrute de la cocina con un producto de calidad. Y los viajeros, de nuevo, han vuelto a demostrarlo. Once restaurantes de León han recibido el premio Travellers' Choice 2025 por su saber hacer frente a los fogones. Diferentes espacios entre los que se encuentran opciones de cocina española, mediterránea, tradicional, fusión o asiática.

Travellers' Choice -anteriormente conocido como el Certificado de Excelencia- distingue a los negocios que reciben opiniones positivas de forma constante. Los ganadores del premio Travellers' Choice se encuentran entre el 10 % de los mejores perfiles de Tripadvisor, según remarcan en la propia web.

Premio Travellers' Choice de Tripadvisor 2025

El premio Travellers' Choice de Tripadvisor que este 2025 han recibido once restaurantes de León distingue a espacios selectos que demuestran constantemente su compromiso con la excelencia en hostelería.

Noticias relacionadas

La propuesta «fresca y completa» del restaurante Dólar se lleva el Certamen Gastronómico de la Trucha de León

La propuesta «fresca y completa» del restaurante Dólar se lleva el Certamen Gastronómico de la Trucha de León

Una maestra parrillera en un mundo de hombres: «El punto de la carne debe ser poco hecho»

Una maestra parrillera en un mundo de hombres: «El punto de la carne debe ser poco hecho»

Daniel Giganto: «Bierzo es una de las grandes denominaciones a nivel global»

Daniel Giganto: «Bierzo es una de las grandes denominaciones a nivel global»

En las páginas de destino, estos ganadores se clasifican usando los datos de Tripadvisor, entre los que se incluyen las opiniones, las puntuaciones y el número de visitas a la página.

1. Casa Mando

2. Restaurante Cocina Con Mimo

3. niMU Azotea

4. Cafe Bar Rua 11

5. Carea Bistró

6. Restaurante Castrillo

7. La Bodega Del Humedo

8. Restaurante Kamín

9. Kamado Asian Food León

10. Sibuya Urban Sushi Bar León

11. Restaurante La Única

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  2. 2 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»
  3. 3 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  4. 4 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  5. 5 Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes
  6. 6 Vecinos del Paseo de Salamanca alzan la voz ante las instalaciones con «okupas y ratas»: «Ayuntamiento inútiles»
  7. 7 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León
  8. 8 Inicio de San Froilán, Iker Casillas y Shinova este fin de semana en León
  9. 9 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  10. 10 León, una ciudad barata en la cesta de la compra y cara en impuestos y gas natural

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor

Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor