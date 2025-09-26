Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
Los locales han recibido el premio Travellers' Choice tras las opiniones de los miles de viajeros que conforman la comunidad de la web gastronómica y de viajes
León
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:21
Ya se sabe que León es sinónimo de sabor, de gastronomía y es disfrute de la cocina con un producto de calidad. Y los viajeros, de nuevo, han vuelto a demostrarlo. Once restaurantes de León han recibido el premio Travellers' Choice 2025 por su saber hacer frente a los fogones. Diferentes espacios entre los que se encuentran opciones de cocina española, mediterránea, tradicional, fusión o asiática.
Travellers' Choice -anteriormente conocido como el Certificado de Excelencia- distingue a los negocios que reciben opiniones positivas de forma constante. Los ganadores del premio Travellers' Choice se encuentran entre el 10 % de los mejores perfiles de Tripadvisor, según remarcan en la propia web.
Premio Travellers' Choice de Tripadvisor 2025
El premio Travellers' Choice de Tripadvisor que este 2025 han recibido once restaurantes de León distingue a espacios selectos que demuestran constantemente su compromiso con la excelencia en hostelería.
En las páginas de destino, estos ganadores se clasifican usando los datos de Tripadvisor, entre los que se incluyen las opiniones, las puntuaciones y el número de visitas a la página.
1. Casa Mando
2. Restaurante Cocina Con Mimo
3. niMU Azotea
4. Cafe Bar Rua 11
5. Carea Bistró
6. Restaurante Castrillo
7. La Bodega Del Humedo
8. Restaurante Kamín
9. Kamado Asian Food León
10. Sibuya Urban Sushi Bar León
11. Restaurante La Única
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.