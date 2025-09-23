Fechas e inscripción para realizar las rutas turísticas en el Cementerio de León Serfunle organiza por séptimo año consecutivo esta actividad que siempre llenan sus plazas en cuestión de horas

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Serfunle organiza por séptimo año consecutivo las Rutas Culturales en el Cementerio de León, que se celebrarán los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Bajo el título «Que la tierra te sea leve», esta actividad ofrece una experiencia que pone en valor la vida y obra de personajes célebres enterrados en el cementerio, así como hechos relevantes de la historia de la provincia.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 1 de octubre, a las 10:00 horas, a través de la web de Serfunle y hasta completar aforo.

Durante estas cinco jornadas se celebrarán cinco pases diarios en horario vespertino, entre las 19:30 y las 22:00 horas. Los visitantes, organizados en grupos, disfrutarán de una visita guiada que recorrerá tumbas, panteones y mausoleos de algunos de los personajes más ilustres de la ciudad.

Propuesta de Cementerios Vivos

Con esta iniciativa, León continua con el proyecto Cementerios Vivos, presente ya en otros territorios.

Cada persona que descansa en el Cementerio de León dejó tras de sí una historia única y, en algunos casos, olvidada. Con el propósito de mantener viva esa memoria, Serfunle impulsa estas rutas culturales que permiten descubrir el legado de los protagonistas de la ciudad. Como recuerda su gerente, Fernando Salguero, «con las Rutas Culturales queremos acercar al público las historias de quienes descansan aquí y demostrar que el cementerio no es solo un lugar ligado a la pérdida, sino también un espacio para aprender y reflexionar. Los camposantos guardan la memoria de lo que fuimos y, de algún modo, de lo que llegaremos a ser».

Con esta nueva edición, Serfunle confía en volver a completar aforo y mantener el éxito de participación de años anteriores.

Horarios

Miércoles 8, jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 19:30h, 20:00h, 20:45h, 21:15h y 22:00h.

Inscripciones

Inscripciones gratuitas en la web de Serfunle (hasta completar aforo). Para información: 987 24 74 74 o rutas.culturales@serfunle.com