Imagen de archivo del tiempo. L.N

El tiempo en León para este viernes 25 de septiembre

Cielos despejados, brumas matinales y temperaturas en ascenso

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:17

Para este viernes 25 de septiembre, en la provincia de León se prevé un día con cielos poco nubosos e intervalos de nubes, con alta probabilidad de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, sobre todo en zonas bajas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o en ligero ascenso, mientras que las máximas registrarán un aumento. El viento será de componente oeste o variable y las alertas meteorológicas permanecerán sin cambios, con toda la provincia en nivel verde, es decir, sin riesgos significativos.

En cuanto a las temperaturas previstas, Astorga y León alcanzarán máximas de 25 °C con mínimas de 4 °C, Ponferrada llegará a los 26 °C de máxima con 8 °C de mínima y Villablino tendrá una máxima de 24 °C y mínima de 5 °C.

