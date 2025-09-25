Luz verde a un nuevo paquete de 266 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informa de una nueva aportación de 133.000 euros en subvenciones directas

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión directa de un nuevo paquete de 266 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.

Esta medida, a la que se han destinado hasta ahora ya 417.000 euros, para un total de 834 familias, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos: unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León; y unidad familiar que haya sido desalojada y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Igualmente, a través de las ayudas de emergencia se está procediendo a realojar a personas y familias que han perdido su recurso habitacional hasta el acondicionamiento de su vivienda. Actualmente podrían ser beneficiarios de estas ayudas unas 12 familias. La provincia de León es la más afectada, donde se han identificado diez viviendas.

Por otro lado, ayuntamientos y diputaciones provinciales ya trabajan en coordinación con la Junta y los trabajadores sociales para detectar situaciones de necesidad y atender e informar a los afectados. El Ejecutivo recordó que se analiza caso por caso para ofrecerles la mejor solución, que incluye además de la ayuda para alquilar una vivienda, otros apoyos que puedan necesitar. Los CEAS son los que van a recibir las solicitudes para su tramitación.

También, se articula una subvención directa a los ayuntamientos que hayan tenido que afrontar gastos para atender a personas desalojadas por los incendios.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una nueva ayuda para el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, en León que durante las situaciones de emergencia provocadas por los incendios dio respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia y para prestar atención social a la ciudadanía, afrontando los gastos que esta situación supuso.

Esta localidad se suma a otros 25 ayuntamientos que ya contaron con la aprobación de las ayudas solicitadas. Así, el importe global aprobado de ayudas a las 26 entidades locales asciende a 105.500 euros.

Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios.

Esta medida, a la que hoy se destinan 1.500 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.