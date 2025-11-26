leonoticias - Noticias de León y provincia

El río Bernesga en la provincia de León. Sequoya

Tiempo frío pero más estable el miércoles en León

Las comarcas de montaña sí que podrán ver alguna precipitación todavía además de bancos de niebla y más nubosidad

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:27

La ventana de cierta estabilidad abierta desde esta madrugada es posible que se mantenga hasta comienzos del fin de semana por lo que este miércoles 26 de noviembre se presenta en León con tiempo bastante estable, frío eso sí.

Los intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en la Cantábrica, se irán debilitando a lo largo del día y las lluvias y ligeras nevadas irán yendo a menos en esa zona aunque la nubosidad será abundante. La cota de nieve rondará los 1.200 metros y también es muy probable que se produzcan brumas y bancos de niebla en zonas altas. En el resto de la provincia, poco nuboso o despejado en algunas comarcas.

Las temperaturas mínimas no registrarán cambios o bajarán algunos grados gracias a la menor presencia de nubes que, por contra, hará que las máximas se puedan recuperar algo. Heladas débiles en zonas de montaña y zonas favorables.

El viento soplará con dirección variable aunque predominará el componente norte que provocará que la sensación térmica sea muy fría cuando sople con intervalos moderados. Por lo general, su intensidad será floja.

La estabilidad meteorológica será la tónica hasta el viernes por la tarde, que se espera un nuevo capítulo de precipitaciones y tiempo más ventoso. De momento no se espera que la cota de nieve baje de los 1.500 metros y las temperaturas serán algo más suaves.

