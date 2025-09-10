Alzheimer León convertirá Ordoño II en una gran cancha deportiva La asociación programa diferentes actividades hasta el 21 de septiembre con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Alzheimer León convertirá el sábado, 13 de septiembre, la avenida Ordoño II en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, al que se refirieron como una «prometedora herramienta» para afrontar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La jornada de sensibilización, que se denominará 'Dale un golpe al olvido' y se desarrollará de 11.30 a 14 horas, con el objetivo de acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con la enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales. A lo largo de la mañana, el tramo de Ordoño II que se comprende entre la calle Alcázar de Toledo y el Ayuntamiento se convertirá en una improvisada cancha con actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Así, habrá iniciación al tenis de mesa para todas las edades, mesas de práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo. También está prevista la lectura de un manifiesto y la entrega de diplomas y reconocimientos a los participantes, entre los que se contará con personas con Alzheimer y Parkinson y sus familias, profesionales del ámbito sanitario, social y educativo y organizaciones deportivas.

La jornada se enmarca dentro del proyecto europeo SWAN – Spin for Well-being, financiado por el programa Erasmus+ Sport. Alzheimer León participa en esta red internacional junto a entidades de Grecia, Alemania, Francia, Eslovenia, Bulgaria y Chipre, para promover el tenis de mesa terapéutico como herramienta de salud, prevención e inclusión social en personas con enfermedades neurodegenerativas. Su celebración será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de León, la Asociación de Parkinson de León, la Federación de Castilla y León de Tenis de Mesa, Ludens e ITTF Foundation.

Semana del Alzheimer

La cita 'Dale un golpe al olvido' será el acto central del programa de actividades previsto para la Semana del Alzheimer, que se desarrollará hasta el 21 de septiembre. El día 13 los protagonistas serán los cuidadores, para lo que se celebrará una mesa redonda en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19 horas, 'Alzheimer y familia: la voz de los cuidadores', donde se dará voz a quienes acompañan día a día a una persona con Alzheimer.

El día 19 a las 14.30 horas tendrá lugar la tradicional paella popular, que reunirá a cientos de personas en el pabellón del Colegio Luis Vives, mientras que previamente, a las 11.30 horas, tendrá lugar en el Centro CAI de la asociación una eucaristía presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

Entre el resto de actividades programadas por Azlheimer León en el centro de Santa María del Páramo iniciarán los actos conmemorativos el día 12 con una gran comida solidaria, baile vermú y bingo, entre otras actividades.

Un día después, el sábado día 13 habrá una jornada formativa en el centro CAI de Alzheimer León, denominada 'Manejo de trastornos de conducta en personas con demencia', que será impartida por Carolina López de Luis, neuropsicóloga de la Fundación CITA-Alzheimer.

El martes, día 16, habrá una jornada de convivencia en el centro CHF y el día 17 se desplegarán mesas informativas de la asociación por toda la ciudad para concienciar e informar sobre la enfermedad de Alzheimer. En esta Jornada, personas con Alzheimer pertenecientes al Grupo Helen se pondrán al frente de la mesa informativa ubicada frente a Botines para explicar a la población cómo se vive con una demencia. Un día después, el jueves 18, se celebrará la tradicional eucaristía en el centro CHF.