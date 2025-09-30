leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo.

Las temperaturas y los cielos despejados se mantienen este martes en León

El tiempo da un respiro a la provincia tras un fin de semana inestable

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:18

La provincia de León disfrutará este martes de cielos poco nubosos o despejados, con la única excepción de algunas nubes bajas de madrugada en la zona de la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo en la meseta, donde las mínimas descenderán ligeramente.

El viento, de componentes norte y este, soplará flojo en general, sin provocar grandes cambios en la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se esperan 23 grados de máxima y 5 de mínima en la capital. En Ponferrada, el mercurio subirá hasta los 26 grados, con una mínima de 8. Villablino registrará 25 de máxima y 5 de mínima, mientras que en Astorga se alcanzarán los 24 grados, con una mínima de 6.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  2. 2 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre
  3. 3 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  4. 4 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
  5. 5 Una colisión múltiple en una rotonda de León deja una mujer herida
  6. 6 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
  7. 7 El Ayuntamiento de León busca «recursos legales» para una solución «definitiva» al problema de Bodegas Armando
  8. 8 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas
  9. 9 Vandalizan una escultura en Ordoño II: «Me indigna gente de esta calaña por las calles»
  10. 10 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las temperaturas y los cielos despejados se mantienen este martes en León

Las temperaturas y los cielos despejados se mantienen este martes en León