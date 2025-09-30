Las temperaturas y los cielos despejados se mantienen este martes en León El tiempo da un respiro a la provincia tras un fin de semana inestable

La provincia de León disfrutará este martes de cielos poco nubosos o despejados, con la única excepción de algunas nubes bajas de madrugada en la zona de la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo en la meseta, donde las mínimas descenderán ligeramente.

El viento, de componentes norte y este, soplará flojo en general, sin provocar grandes cambios en la sensación térmica.

En cuanto a las temperaturas, se esperan 23 grados de máxima y 5 de mínima en la capital. En Ponferrada, el mercurio subirá hasta los 26 grados, con una mínima de 8. Villablino registrará 25 de máxima y 5 de mínima, mientras que en Astorga se alcanzarán los 24 grados, con una mínima de 6.