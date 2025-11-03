CCOO amenaza con movilizaciones en el profesorado si la Junta «sigue dilatando» la negociación de las mejoras El sindicato sospecha que Educación pretende dilatar estas conversaciones para «utilizarlas» en la campaña electoral

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León ha manifestado este lunes su preocupación por la «actitud» de la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en las negociaciones para desarrollar las medidas pendientes del acuerdo alcanzado el pasado 22 de septiembre para la mejora de las condiciones laborales del profesorado leonés.

El sindicato explica que, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del pasado 28 de octubre, CCOO y el resto de organizaciones sindicales de la mesa sectorial no obtuvieron «respuesta» a la propuesta que enviaron con antelación a la Junta. «Se trata de cuestiones como el reconocimiento de la función tutorial y la reducción de jornada para mayores de 55 años, que en virtud del acuerdo deben negociarse para su implantación en el curso 2026/2027», sostienen.

Desde CCOO denuncian que la respuesta de la administración se limitó a que «necesitan tiempo para analizar la propuesta sindical pero sin ofrecer ningún tipo de avance en una materia fijada y conocida desde el mes de julio». «La única cuestión que interesaba a la consejería era la publicación de una nota de prensa para anunciar algunos de los aspectos ya incluidos en el propio acuerdo, como la subida del 4º y 5º sexenio», insisten.

CCOO prepara movilizaciones

El sindicato entiende que la administración está «despreciando, no sólo a la representación sindical, sino al conjunto de las y los docentes, ya que no está llevando a cabo avances reales en la negociación de los aspectos pendientes del acuerdo y sólo está interesada en jugar con los tiempos y la publicidad para un aprovechamiento político y electoral».

José Antonio Alegre, secretario general de Enseñanza en CCOO, cree que «el único interés de la Junta está en dilatar y utilizar el proceso de negociación para acercarlo al máximo a las elecciones autonómicas». «No muestra ningún tipo de interés real por atender las mejoras de las condiciones laborales del profesorado ni por respetar los términos de negociación de buena fe», sostiene.

Alegre considera que Educación pretende imponer un enfoque al proceso de negociación que lo convierte en un «mercadeo», en el que se pretende mantener a las organizaciones sindicales a la espera de «los ofrecimientos que la administración quiera conceder», por lo que anuncian que comenzarán a preparar movilizaciones si la actitud de la Junta no cambia.