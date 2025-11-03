leonoticias - Noticias de León y provincia

El depósito de comida para gatos en un patio escolar provoca un foco insalubre

Desde UPL reclaman una solución que evite la aparición de esa colonia en ese punto y evitar los desperdicios alimentarios que allí se dejan

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:32

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha reclamado al equipo de Gobierno del PSOE una «solución urgente» ante la situación de insalubridad que se está produciendo en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega.

Según han podido conocer los leonesistas, una persona está depositando comida para gatos dentro del recinto del centro educativo, lo que está provocando «la aparición de moho y un evidente foco de suciedad y malos olores», además de suponer un riesgo sanitario en un espacio en el que a diario juegan y conviven decenas de niños, ha afirmado Sheila Fernández, concejala de UPL en el Ayuntamiento de León.

«Nos preocupa especialmente que un entorno escolar se vea afectado por este tipo de situaciones que pueden derivar en problemas de salud pública», ha señalado Fernández, recordando que en León existe un plan CER destinado a control de colonias felinas. Sin embargo, desde UPL desconocen los mecanismos de supervisión que se están llevando a cabo con este tipo de prácticas.

Por eso desde UPL instan al Ayuntamiento de León a adoptar «medidas inmediatas» para restablecer la limpieza y salubridad del patio de dicho colegio y reforzar los controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otros puntos de la ciudad, especialmente en puntos sensibles como colegios. «Defender el bienestar animal no está reñido con garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los entornos escolares».

