El PSOE de León denuncia el «deterioro» del sistema educativo de la Junta a causa de su «modelo privatizador» Los socialistas critican que el Gobierno de Mañueco «presume de excelencia educativa mientras abandona los centros públicos, precariza al profesorado y desvía recursos hacia la enseñanza concertada»

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

El PSOE de León ha denunciado el «deterioro progresivo» del sistema educativo público en la provincia y ha acusado a la Junta de Castilla y León de aplicar «una estrategia premeditada para debilitar la enseñanza pública en beneficio de la concertada». Los socialistas han respondido de esta manera al vídeo difundido por el Partido Popular en el que el presidente Mañueco presume de que Castilla y León tiene «la mejor educación de España».

La portavoz del PSOE leonés, Lucía de Castro, ha lamentado que el ejecutivo autonómico utilice la educación «como herramienta propagandística». «En esta materia encontramos mucho ruido y pocas nueces. Desde el PSOE de León queremos denunciar la realidad que sufren miles de familias y profesionales en nuestra provincia. La estrategia de la Junta dirigida por el Partido Popular es clara: debilitar el sistema educativo público y poner en riesgo la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado, mientras se desvían recursos a la enseñanza concertada, es decir, privatización encubierta mediante modelos educativos y externalización de servicios como comedor, limpieza y extraescolares», ha manifestado.

Los socialistas han denunciado «la alta tasa de interinidad —un 34% en Secundaria y un 17% en Primaria—, los salarios más bajos del país y la falta de avances en las condiciones laborales comprometidas». Además, han lamentado el «deterioro de las infraestructuras educativas en la provincia, con centros que presentan graves carencias materiales, llegando algunos a carecer de equipos informáticos adecuados».

En esta línea, el secretario de la Ejecutiva del PSOE de León, Miguel Ángel Sánchez, ha sido contundente: «En 38 años, en Educación, vamos para atrás. Cuando hablamos de enseñanza no se puede abrir un curso en el que en el IES de Sahagún y en el IES de San Andrés las aulas de informática no tienen ordenadores». El socialista también ha alertado de que la atención al alumnado con diversidad funcional recae «casi exclusivamente sobre la red pública, sin reparto proporcional con los centros concertados», y de que la ratio de orientadores —1 por cada 500 alumnos— está muy por encima de la recomendación europea.