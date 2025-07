El sur de León contra la central de biomasa: «Nuestra salud, vuestro negocio»

Alberto P. Castellanos León Jueves, 17 de julio 2025, 12:17 Comenta Compartir

Más de un centenar de personas, sobre todo de los barrios del sur de León como Puente Castro y La Lastra han dado varios pasos más en su intento por paralizar el proyecto de una central de biomasa y biogás al sur de la capital.

Tras unas semanas en las que se han empezado a ver carteles en ventanas y balcones de los barrios afectados, recoger firmas y proponer medidas, las dos agrupaciones de vecinos que, de momento, se han unido en la pelea han protagonizado una concentración frente al Ayuntamiento de León en Ordoño II para después hacer entrega de unas dos mil firmas al Procurador de Común.

Ver 13 fotos Modelo de recogida de firmas que han entregado al Procurador del Común.

Protestas que llegan casi tres años después de que se presentara el proyecto, y que ahora recibe las críticas de muchos de los vecinos de los barrios más cercanos: «En la zona sur de León parece que sólo estamos para que nos pongan los residuos de basura, que nos pongan la depuradora cerca y ahora esta gran macroplanta, no solo de biomasa, sino también de biogás», comenta Ruth Sanz, portavoz de los vecinos Puente Castro y La Lastra.

«Cualquiera que vea en qué consisten estas macroplantas verá que lo malo que tienen es que pueden provocar olores, contaminación, gases tóxicos, sustancias nocivas y que puede incluso tener filtraciones por las tuberías que van a poner y contaminar el agua. No entendemos cómo la zona sur está apaleada de manera constante por este Ayuntamiento de León«, añade la portavoz de los vecinos, que cuenta como »hace poco tuvimos una reunión con el PSOE en el Ayuntamiento, preguntamos que nos dijeran algo acerca de la cesión de terrenos para esta macroplanta y sólo nos dicen que ahora la cuestión es de la Junta de Castilla y León, mientras ellos se lavan las manos«.

Los vecinos de Puente Castro y La Lastra recuerdan que 2015 el ahora alcalde se opuso entonces a la macroplanta en Eras de Renueva y apoyó a los vecinos de Cantamilanos.

«Los políticos de esta ciudad nos han dejado tirados»

El próximo jueves 24 de julio «vamos a hacer otra concentración en la zona de Puente Castro, que son los vecinos más afectados y la semana siguiente nos iremos ante la Junta de Castilla y León, que va a gestionar la construcción de esta macroplanta, que casualidades de la vida se lo ha dado a Somacyl, los 'amigos' que en 2017 José Antonio Díez decía que eran del PP y que ahora parece ser que son amigos de él. No entendemos que los partidos políticos de esta ciudad nos hayan dejado tirados a los vecinos de la zona sur«, critica Ruth Sanz.

«No puedes ir de leonés cuando abandonas a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven en tu ciudad. Si quieres dar ejemplo y estar con la gente de tu tierra, se está codo con codo. En unas declaraciones en 2019 también el alcalde instaba a la Junta a que explicara en qué consistía la macroplanta que querían poner, que explicara a los vecinos y a vecinas los pros y contras, cosa que a día de hoy el primer responsable por haber cedido esos terrenos lo ha hecho a la chita callando, porque no se ha explicado a ningún vecino ni vecina esta situación», añade la portavoz de los barrios afectados.

«Estamos hartos»

«Somos vecindarios que están hartos de ver cómo se nos tiene abandonados, porque cualquiera que se dé una vuelta por Puente Castro, por La Lastra, por Armunia, por El Ejido, por todos los barrios, se ve dónde se invierten el dinero y dónde no», comenta indignada Ruth Sanz: «No se nos ha explicado qué beneficios va a traer esto para la población de León. No sabemos cuántos edificios se van a ver beneficiados. No sabemos si la subvención que van a cobrar se va a ver en intereses para la ciudad y no sólo para la ciudad, porque supongo que donde más tenga que revertir es a los ciudadanos que van a sufrir el ver esa macroplanta día a día. Recordamos que está cerca de campos de fútbol donde entrenan niños, colegios, escuelas de educación infantil, el centro de autismo, un centro de educación especial, el coto escolar, que ha ganado varios premios a nivel nacional por el entorno en el que está y todo lo que se hace del medio natural, y resulta que cuando los niños vayan al coto van a ver a lo lejos una macroplanta que dista mucho de estar acorde con la situación del paisaje. Creemos que no es la ubicación donde tiene que ir una planta de estas características».

Estos vecinos, contrarios a la planta de biomasa y biogás también explican que el tema está en conocimiento de varios gabinetes jurídicos para conocer sus opciones porque «llegaremos donde tengamos que llegar», dice Ruth Sanz: «Estamos en plazo de poner un recurso de reposición y llegar hasta el juzgado, y lo vamos a hacer».

Tras las próximas convocatorias en Puente Castro y ante la sede de la Junta en León «no descartamos llegar hasta Valladolid», añade la portavoz de los vecinos que también asegura que han pedido «pedido una reunión con el Delegado Territorial para que nos explique, como representante de la Junta aquí, si es verdad que el Partido Popular sí que se ha puesto en contacto con el presidente de una asociación -de vecinos- para hacernos llegar una reunión con Quiñones y con técnicos del Somacyl; aunque es una lástima que llegue ahora porque esto debería haber sido antes de aprobar y de sacar el proyecto de la forma que lo sacaron en el Bocyl».