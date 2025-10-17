leonoticias - Noticias de León y provincia

La Luna asoma entre dos grúas de construcción en el barrio leonés de La Lastra. A.P.C.

Sol y calor en el último día de un largo veranillo en León

Con mínimas por encima de 10 grados y máximas rondando los 25, este viernes se pone punto y final a una larga temporada de tiempo estable

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:03

Todo tiene su fin y el veranillo que vive León desde hace semanas tiene las horas contadas. Antes de que se acabe terminará por todo lo alto con un viernes de mucho sol, temperaturas agradables y casi nulas probabilidades precipitación.

Durante muchos momentos de este 17 de octubre el cielo estará despejado aunque también habrá intervalos nubosos. Serán más abundantes durante la tarde con nubes de evolución, sobre todo en zonas de montaña donde se podría volver a escapar algún chubasco.

Las temperaturas apenas registrarán cambios respecto a la jornada del jueves salvo para ganar uno o dos grados.

El viento soplará flojo y con componente variable. Tendencia que cambiará el sábado, pero sobre todo el domingo. Entonces será cuando los vientos del oeste llegarán cargados de humedad y provocarán el primer episodio de lluvias del otoño y un ligero descenso térmico durante el día ya que las noches no serán muy frías.

