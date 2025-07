«El mantenimiento y limpieza en muchos centros de León lo realizan las familias. Es penoso»

Dani González León Lunes, 7 de julio 2025, 08:11 Comenta Compartir

Cada curso es una aventura, un camino a recorrer para organizaciones como la Federación Leonesa de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Felampa) que, cada curso, está vigilante de que los centros en los que estudian sus hijos estén en las condiciones adecuadas.

Con el final de curso, su presidenta, Diana González hace repaso a las distintas coyunturas que han vivido los centros y retos de cara al próximo curso. El colegio de educación especial Sagrado Corazón, la situación del centro de Cembranos o la carencia de mantenimiento básico en algunos colegios públicos de la capital leonesa han protagonizado un curso escolar en el que la Junta, destaca González, ha cumplido en un alto grado sus promesas.

¿Cómo ha ido el curso escolar? El año pasado estaban bastante descontentos...

Por desgracia, siempre hay que pedir. Hay aspectos que no hemos podido conseguir o que están en trámites muy largos de licitación. Se me viene a la cabeza el caso de Cembranos, con los niños un curso más dando clase en contenedores de obra y otro grupo en la Casa del Pueblo. Se ha pedido, y no es un problema de que la administración no quiera, sino que hay problemas con la licitación. Es cierto que casos como los del curso pasado en La Palomera o San Claudio se han solventado, aunque quedan cosas por hacer. Pero estamos más o menos contentos. Ahora también ha surgido el problema de espacio en el Centro de Educación Especial Sagrado Corazón, que se nos ha quedado pequeño.

Por lo que cuenta, en algo se ha mejorado.

De momento es verdad que no ha habido situaciones tan graves como el curso pasado y, a expensas de la situación de Cembranos, no se han dado situaciones muy graves. Todo es mejorable, evidentemente, pero ahora queremos pensar cómo mejorar y acelerar esos procesos de licitación. No puede ser todo tan largo, tiene que haber un plan B para que, si este procedimiento falla, no tener que esperar tanto tiempo para que salga otra vez.

Centrándonos en el caso de Cembranos, ¿cómo están llevando la situación? Imagino que los padres y madres están un tanto hartos de este escenario

Las familias están cansadas. Son varios años y siempre escuchan lo mismo: el próximo curso está todo arreglado. Y no llega. Es cierto que los niños no están mal dentro de la situación que es, pero lógicamente no están en un aula como tal. Se han manifestado, han protestado, se han reunido con la Dirección Provincial de Educación... pero el problema parte de los procedimientos y en la legalidad, que es así. Seguiremos pidiendo que esa obra acabe cuanto antes y puedan volver a la normalidad.

También mencionaba el caso del Sagrado Corazón, ¿cómo se está gestionando esa situación?

Se está barajando trasladar a parte de los alumnos a otro centro y también poner una especie de casetas para acogerlos. La alternativa que se va a escoger es esta segunda, aunque no es nada seguro al cien por cien. Era la opción que más convencía a las familias de los alumnos porque así evitan tener que irse a otro centro (al CEIP Javier) y pueden seguir todos los alumnos juntos, evitando también tránsitos entre centros caminando. Es un apaño y con el que están de acuerdo las familias.

¿Es una solución provisional hasta que se amplíe el centro?

Efectivamente. Se necesita un centro más grande, hay que ampliar las instalaciones actuales porque son cada vez más los alumnos que requieren estas necesidades y, hasta que se concluya esa obra, se optará por esta vía.

En otras ocasiones, las relaciones entre administraciones han sido tortuosas debido a ese reparto de competencias. ¿Ha mejorado en algún aspecto?

Entre ellos siempre va a haber 'picadillas' porque nunca, creo, se van a poner de acuerdo y se van a pasar la pelota de las competencias de uno al otro: uno esperará a que se estropeé más el centro para que lo pague el otro. Pero nosotros tenemos que ser ajenos a eso y exigir al que tenga que arreglarlo. Sí es verdad que hemos mejorado algo con ambas administraciones, aunque con el Ayuntamiento de León el mantenimiento se sigue sin hacer. En muchos centros, la mayoría, lo están haciendo las familias y me parece penoso. Por ejemplo, en el CEIP San Isidoro han tenido que ir los padres y las madres de los alumnos a limpiar el colegio, segar, quitar maleza del patio... Tienen una cancha en la parte alta del centro y no la pueden utilizar por los hierbajos que hay. Una cosa es que las familias ayuden, que me parece fenomenal y estamos todos muy agradecidos; y otra es que hagan el trabajo que corresponde al Ayuntamiento. Porque, entonces, que el Ayuntamiento les pague esa labor, ¿no? Esas labores de limpieza y mantenimiento dejan bastante que desear. Y respecto a la Junta... la verdad es que ha mejorado bastante la relación y no estamos descontentos con lo conseguido.

Cuando habla de esa falta de mantenimiento y limpieza en los centros, con el ejemplo del San Isidoro, ¿en qué se escuda el Ayuntamiento de León?

Que no tienen gente. O, simplemente, no te contestan. Los centros solicitan esas tareas de limpieza y mantenimiento, todo a través de la sede digital, tal y como te ordenan... pero no responde nada. Y si tú necesitas, por ejemplo, una limpieza más exhaustiva de un aula donde, por ejemplo, han estado de obras y hay más suciedad, no puedes esperar mes y medio sólo para que te contesten. Seguramente la necesites en una semana. Si tú no lo haces, tiene que venir a alguien a hacerlo.

Las familias toman la iniciativa al ver que no hay respuesta o que la respuesta es negativa por parte del Ayuntamiento

Eso es. Desde los centros mandan un aviso de que necesitan ayuda para estos asuntos y las familias es cierto que siempre se prestan voluntarias a colaborar, estamos muy agradecidos. Pero creo que el mantenimiento de los centros debería tener más personal. Hay meses, como cuando llega el buen tiempo, que todas las tareas de jardinería son más necesarias, por ejemplo.

¿Tienen la sensación de un maltrato hacia la educación pública?

Creo que, por desgracia, la escuela pública se defiende cada vez menos, especialmente por parte de las administraciones. Si tú, como familia, vas a una jornada de puertas abiertas y ves centros públicos sin mantenimiento ni limpieza, con agujeros enormes en el patio, ¿llevarías ahí a tu hijo? Como todos comemos con la vista, como digo yo, ves otro centro espectacular, con todo limpio, las paredes recién pintadas, el patio espectacular sin agujeros... y piensas que tu hijo va a estar fenomenal ahí. El problema es que los centros públicos deberían estar igual que los concertados, pero o no hay dinero o no se quiere invertir más en educación, pese a que necesita más de lo que estamos invirtiendo ahora mismo.

¿Es una buena noticia para los centros públicos que haya elecciones autonómicas a un año vista y elecciones municipales en dos?

Las elecciones siempre son buenas noticias para nosotros, ya que se suelen acordar de las Ampa. Cuando están cerca las elecciones nos preguntan qué necesitamos y recibimos muchas palabras bonitas. Luego, una vez se dé el resultado de las elecciones, ya vemos cuál es el grado de cumplimiento. Pero nos guardamos un listado de todo lo que nos han dicho para no pasar por alto ni una promesa. Pero sí influye, claro, intentan preocuparse más.

¿El grado de cumplimiento de esas promesas sigue siendo bajo, como hace un año?

Sí, lo es. Es bajo.

Estamos viendo en Asturias y otras comunidades movilizaciones de los profesores en busca de mejoras laborales y, a expensas de ver qué suceden en León, ¿considera que sería un buen momento para unir fuerzas y unir reivindicaciones?

Siempre que los sindicatos se ponen de acuerdo y nos llaman, les apoyamos. Creemos que es un bien común, como cuando tenían problemas con las sustituciones. Así que todo lo que sean protestas conjuntas las apoyamos porque, al final, es por el bien de nuestros hijos y tenemos que luchar por ello.

Más allá de Cembranos y el Sagrado Corazón, ¿qué retos tienen para el próximo curso?

En primer lugar, esperamos ver que en Cembranos están todos los alumnos en el mismo centro y que a los alumnos del Sagrado Corazón se les trate con más mimo. De los demás centros espramos que se siga invirtiendo, que los centros estén cada mejor y haya que pedir menos cada año. Estoy contenta con lo visto este curso, nos escuchan y creo que se molestan. Es una gran satisfacción cuando te llaman de un centro para informarte de que ha empezado una obra o han solucionado un problema.

